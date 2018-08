Feltänkt om behovet av ny Ölandsförbindelse

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Öländska kommunpolitiker, främst på södra halvan av ön, försöker trumfa över varandra i förslag om hur Ölandsbron på bättre sätt kan nyttjas, alternativt ersättas.

Färskaste förslaget är en tunnel ”någonstans mellan Färjestaden och Stora Rör”.

Häromdagen föreslogs att en förbättrad pendling skulle erhållas om man en halvtimme i stöten enkelriktade bron i ömse riktning.

Ett tidigare, ej så våldsamt förslag innebar, om jag fattade rätt, en fil eller tre filer beroende på tid på dygnet. Något liknande, där man vänder vissa filer i trafiktätaste riktningen ”uppfanns” en gång för länge sedan av tyskarna, vilka har ett flertal utbyggda och mångfiliga vägsystem att laborera med.

Vanligaste förslaget verkar vara att bygga ytterligare en bro, även den då längre norrut än nuvarande.

Ett första, gemensamt kardinalfel för samtliga ovanstående förslagsframställare är att man jämför Ölandsbrons trafik med Öresundsbron/Öresundstrafiken, och säger att vi har samma pendlingsantal över Kalmarsund som över Öresund, samt hänvisar till det ”köhelvete” som för tillfället kan inträffa på grund av normalt underhåll. Ett underhåll som ska garantera att Ölandsbron lever upp till den säkerhet vi som medborgare förväntar oss och inte som brokatastrofen nyss i Italien där ett privat företag byggt, förvaltat och ”underhållit” med sitt fasansfulla resultat.

Ett påstående om trafikjämförelse mellan Öresunds- och Ölandsbron är i sin genomskinlighet helt horribelt.

Förutom trafiken på Öresundsbrons vägbanor sker nära tolv miljoner persontransporter per tåg under dessa vägbanor av över 50 000 tåg per år. Utöver dessa persontåg kör nära tio miljoner godståg fram och tillbaka.

Inga av ovanstående överfarter är avgiftsfria.

Förutom Öresundsbron sker trafik med färjor mellan Helsingborg och Helsingør av Scandlines-HH. Färjetrafiken sker dygnet runt med cirka fyra turer per timma vid högtrafik. Förutom personbils- tåg- och lastbilsbefordran sker ca åtta miljoner personresor per år.

Inga turer med färjorna, varav en del är eldrivna, sker avgiftsfritt.

Färjetrafiken på Trelleborg inte att förglömma.

Ölandsbrons 6070 meter har på inget sätt slagit i något kapacitetstak utan det handlar om av-, på- och tillfarter på ömse sidor sundet. Ett faktum som nyligen bekräftats från högsta håll på Trafikverket.

Våra politiker verkar hellre vilja slå på stora, dyrbara projekt innan man ens övervägt en alternativ och troligen billigare lösning. Ska brons kapacitet till fullo utnyttjas gäller det att redan i går ha kommit med idéer om hur det kan gå att förändra av,- på- och tillfarter i båda ändar!

Kardinalfel nummer två är att förslå ny bro eller tunnel utan att tänka till hur trafiken, utan nya ”köhelveten”, ska ta sig till denna bro eller tunnel är dålig politik.

Fundera gärna på dessa konsekvenser vid byggande av dessa vägar, för boende och verkande på ömse sidor av en eventuell ny bro den ”kortaste vattenvägen” mellan Revsudden och Stora Rör!

Per-Ola T Nilsson