Gatljusen på sydöstra Öland får inte släckas

Genom tidningen har Skärlöv byalag fått kännedom om Mörbylånga kommuns planer på att mörklägga stora delar av sydöstra kommundelen. Vi är chockade över förslaget och förfärade över de konsekvenser som vi bedömer att det kommer att medföra.

Östra landsvägen är pulsådern för hela den sydöstra kommundelen. Utmed vägen bor huvuddelen av befolkningen inom området. Några har sina verksamheter utmed vägen. Andra pendlar dagligen till arbete, skolor och fritidsaktiviteter. En väl upplyst väg är en förutsättning för att människor skall kunna röra sig säkert och känna sig säkra och trygga inom området.

Under mer än halva året, hösten och vintern sker människors rörelser och transporter i mörker. Nedsläckning av gatubelysning innebär att många byar kommer att helt mörkläggas. Många människor är rädda för att gå ut i totalt mörker. Ljuspunkterna behövs för att man skall känna sig trygg och våga röra sig i sin omgivning för att bedriva ett normalt liv med grannkontakter och annan utåtriktad verksamhet. Utan dessa möjligheter blir människor fångade i kompakt mörker med en betydande försämring av livskvalitet och levnadsförhållanden.

Kommunen tycks också helt bortse från enskilda ljuspunkters betydelse för möjligheterna att skapa samvaro och gemenskap i hela området. Att kunna se en gatlampa från slutet av en by till början av en annan skapar en känsla av gemenskap och att det finns liv i närheten. Tas dessa ljuspunkter bort bildas ett kompakt mörker. Det kommer att leda till frustration, otrivsel och i vissa fall kanske till panikkänslor. Det blir inte lätt att värva nya kommuninvånare med en sådan politik, till exempel genom att förmå fritidsboende att permanent bosätta sig i sina fritidshus. Tvärtom kommer flyttlassen att snabbt rulla åt andra hållet. Det finns några mycket tydliga exempel på konsekvenser av den här typen i det släckningsförslag som redovisas i tidningen. Lamporna vid Mellbytorp och Gräsgård kyrka har stor betydelse för att knyta ihop Mellby-Segerstad, Gräsgård-Össby/Näsby. Ännu värre blir konsekvenserna vid släckning av nästan all belysning i Skärlöv. Det kommer att leda till ett kompakt mörker i en hel by.

Självfallet kan vi som berörs inte acceptera att kommunen mörklägger stora delar av kommundelen. Tänker inte kommunen om och korrigerar detta horribla beslut får vi helt enkelt sätta upp egna ljuspunkter på till exempel ladväggar, stolpar och liknande. Det känns märkligt att tvingas till sådana åtgärder samtidigt som kommunen monterar ner nya och väl fungerande anläggningar med kanske 50 års återstående användningstid. Anläggningar med stolpar, armatur och ljusbild som är väl anpassade till kulturmiljö och som ger en behaglig och funktionell ljusbild. Nya anläggningar kommer inte alls att få en sådan utformning. Med stor sannolikhet kommer det att växa fram en mängd anläggningar med mer eller mindre fantasifulla utformningar med en katastrofal förfulning av en gammal kulturmiljö. Det kommer också att bli svårt att få upp dem på samma höjd, 5-7 meter, som befintlig gatubelysning. Risken är påtaglig att lågt sittande belysningspunkter ger upphov till besvärande bländningssituationer med betydande trafiksäkerhetsproblem.

Enligt uppgift skall Mörbylånga kommun ta över 3400 belysningspunkter från vägverket. Att släcka några hundra av dem i kommunens mest glesbefolkade delar torde inte leda till några större ekonomiska vinster för kommunen. För berörda byar kommer dock åtgärden att medföra dramatiska effekter för boende, välfärd och trafiksäkerhet. Bristen på kommunal solidaritet och likställighet med andra kommundelar är monumental. Vi känner oss som andra klassens medborgare som inte är värda ett nickel. Denna negativa känsla förstärks ytterligare av det faktum att Mörbylånga kommun avser att satsa miljontals kronor på anläggande av cykelväg över alvaret för en liten grupp exklusiva cykelturister utan någon anknytning till kommunen. Det är anmärkningsvärt att kommunen så demonstrativt överger sina egna invånare. Tvärtom borde man stötta områden av den här typen för att ingjuta självkänsla och framtidstro för att genom lokalt engagemang vända den negativa utvecklingen. Utan ett sådant engagemang är risken uppenbar att denna kommundel helt kommer att dö ut.

Det är uppenbart att företrädare för Mörbylånga kommun grovt underskattar och saknar förståelse för vad belysningsförhållanden betyder för ett områdes utveckling, och människors välbefinnande och självkänsla. Detta är dock väl dokumenterat och noggrant genomgånget i ett arbete som Kalmar kommun utfört, Kalmar kommuns belysningsprogram 2016. Jag vädjar till Mörbylånga kommun att ta del av vad som anförts i detta program och med stöd av förnyad kompetens ompröva de beslut som fattats. Strävan bör vara att åtminstone slå vakt om och bibehålla de belysningspunkter som finns och kanske tom komplettera dem med några nya på särskilt strategiska platser.

För Skärlöv bysamfällighet

Roy Gustafsson

Ordförande i Skärlöv bysamfällighetsförening