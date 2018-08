Handlade inte bara om pensionärsskatt

I en insändare försöker Ivan Pettersson försöka ge bilden av att en separat omröstning har skett i riksdagen kring pensionärsskatten.

Vad gäller budgetomröstningen hösten 2014 var det inte fråga som enbart behandlade sänkt pensionärsskatt. Det var ett förslag som delvis innebar en ansvarslös migrationspolitik med kostnader som skenade explosionsartat och en nonchalant ekonomisk politik förd av den nuvarande regeringen, vilket även till slut ledde fram till åtminstone en tillfälligt annan politik efter kaoset under hösten 2015. Vem som helst borde även kunna förstå att vi inte har något emot regeringens satsning på landets äldre, då vi själva ville satsa ännu mer och som även regeringspartierna hade kunnat rösta på.

Steg har tagits i rätt riktning under mandatperioden, vilket vi har drivit på för under lång tid. Men samtidigt genomförs skattesänkningarna på klassiskt socialistiskt manér, ta med den ena handen för att ge med den andra. Det var genom att den särskilda löneskatten för äldre höjdes samt att taket i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen höjdes som förslagen delvis har finansierats, vilket leder till höjda avgifter för äldre som är i behov av hemtjänst då kommunerna måste kompensera för intäktsbortfallet. Vi har svårt att se varför äldre över 65 år som jobbar och de som är i behov av hemtjänst ska finansiera sänkt pensionärsskatt. Socialdemokraterna angriper nu Sverigedemokraterna på flera håll under valrörelsen för att vi vill sänka skatten, vilket vi delvis gör genom att helt ta bort pensionärsskatten. Något som vi inte skäms för på något sätt.

Ett bekymmer oavsett är fortsatt att Sverige har närmare en kvartsmiljon fattigpensionärer, pensionärer som har en inkomst som är lägre än 60 procent av landets genomsnittliga disponibla inkomst. Något som är skamligt för ett välfärdsland som Sverige och som förtjänar ett större politiskt fokus.

Mattias Bäckström Johansson (SD)