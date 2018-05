Högerns omvända Robin Hood-politik

Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Ett uttryck som brukar användas i den politiska debatten.

Vem som myntat uttrycket finns inte någon riktig klarhet om, men vänstern tillskrivs som upphov.

Riktigt så är det inte. Begreppet tillkom för många tusen år sedan. Tiden när Israels folk höll på att försmäkta i öknen, Andra Mosebok 16 kapitlet. Där gav Gud Mose uppdraget att omsätta hans befallning till rättvis fördelning. Av det som Gud lät regna ner så skulle folket samla ihop så mycket man kunde. En del samlade mer, en del mindre. Men de som hade samlat mer skulle inte få mer, de som samlat in mindre skulle inte få mindre. Alla skulle få lika mycket. De som samlat in mer tog i smyg till sig extra, men det var inte så bra. Gud straffade dem genom att det som de smusslat undan kom att lukta illa, dessutom fullt med maskar.

Nu kommer visserligen inte uttrycket ”pengar luktar inte” utifrån detta (det härrör från den romerske kejsaren Vespasianus som införde skatt på offentliga toaletter). Men man kan på ett orättfärdigt sätt skaffa sig pengar utan att det luktar. Precis som man gör i dagens Sverige.

Läser att Moderaterna/högern i sin budgetförslag vill sänka skatten med 22–28 miljarder. Detta skall finansieras genom att de som är arbetslösa och de som är sjuka skall betala genom försämrad ersättning. Folk skall inte leva av bidrag, som Kristersson så arrogant förklarar.

Tilllbaka till historien. Robin Hood han tog från de rika och gav till dom fattiga. Dagens Robin Hood – högern – gör tvärtom, tar från de som har lite och ger till dom som har mer. Men den konstruktionen den luktar inte. Det är i allra högsta grad oförskämt att de som har typ a-kassa skall få lägre ersättning, dessutom betala högre skatt. Vilken girigt egoistisk människosyn moderaterna står för.

Pettersson har arbetat inom produktionsindustrin i 30 år. Inte en enda sjukfrånvaro. Han har mer än väl bidragit till att samla in hur mycket han orkat under dessa år. Så kommer det sig att företaget ser bättre vinstmöjlighetet i ett annat land. Flyttar och ställer Pettersson in i arbetslösheten.

Nu får ju Pettersson a-kassa men nu tycker Moderaterna/högern att Pettersson gynnas allt för mycket, därför skall hans ersättning sänkas. Dessutom skall han straffas genom högre skatt. Så är högerns syn på människor.

Som Svantesson sade: ”Hur lönsam är du?”. Svantesson är ju högerns tilltänkta finansminister.

Ja, det finns anledning att verkligen begrunda de förslag som alliansen presenterar. Nog borde svenska folket reagera över det faktum att sjuka och arbetslösa skall betala, typ, jobbskatteavdrag. I september är det val, låt oss se till att förslag enligt Moderaterna/högern presenterar inte får något inflytande på svensk politik. Säg nej till högerns straffbeskattande, säg ja till en rättvis fördelningspolitik där den svaga människan inte sätts på undantag.

Kristersson och högern talar ofta om utanförskap. Pettersson hamnar genom sin arbetslöshet utanför arbetsgemenskapen, med högerns politik hamnar han dessutom i det ekonomiska utanförskap som M-högern tillskapar.

Säg nej till denna helt orättfärdiga politik. Säg ja till det parti som ser människan och hennes behov. Säg ja till socialdemokratisk politik den 9 september.

Lennart Johansson, Socialdemokrat