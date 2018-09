Regionen behöver bra flygförbindelser

Varför hörs inte näringslivets företrädare i flygdebatten?

Det var modigt av Socialdemokraterna att före valet ta tydlig ställning till att en flygförbindelse söderut är nödvändig. Den satsningen behöver näringslivets fulla stöd.

Under många år arbetade jag som företagsledare i länet. Jag hade förmånen att tillsammans med duktiga medarbetare få omforma ett lokalt företag till ett internationellt företag. Under de år som flygförbindelsen Kalmar–Köpenhamn fungerade var denna till stor hjälp i vårt arbete. Tänk vilken skillnad att kunna checka in bagaget i Kalmar och få ut det i London eller Milano mot att använda dagens tågförbindelse till Köpenhamn. I praktiken går därför en stor del av resorna Kalmar–Stockholm söderut. Kan det vara miljövänligare?

Min valaffisch skulle ha blivit: ”Satsa på flyget men stoppa utsläppen”. Kalmarregionen behöver bra flygförbindelser för att företagen skall kunna växa och utvecklas till allas nytta.

Folke BL Johansson, Blomstermåla