Servicepunkt i Örsjö blev plötsligt möjlig

För Vänsterpartiet är det viktigt att skapa en kommun för alla – inte bara de som bor i Nybro centralort. En viktig fråga för att säkerställa detta handlar om att inrätta en servicepunkt i Örsjö.

Frågan har varit aktuell under hela den gångna mandatperioden. Eller, rättare sagt, Örsjö byalag har försökt få kommunens politiker att förstå hur viktig frågan är för Örsjö.

Många bra saker har hänt i Örsjö under de senare åren, inte sällan tack vare det stora engagemanget hos Örsjö Byalag, och inte minst sedan perrongen invigdes 2014. Där hus tidigare inte gick att sälja ökar nu priserna, barnfamiljer flyttar in och hela samhället utvecklas i en positiv riktning. Men när det gäller just frågan om servicepunkt så har ingenting hänt.

Vi i Vänsterpartiet har hela tiden varit på byalagets sida. Även vi har lyft frågan i politiska sammanhang, bland annat i fullmäktige. Tyvärr så har vi och byalaget stått helt ensamma. Från övriga partier har tystnaden i frågan varit total. Beskedet från kommunens styrande majoritet, där Moderaterna ingår, har varit tydligt: någon servicepunkt i Örsjö är inte aktuell.

Det är mycket olyckligt. Vänsterpartiet har hela tiden varit tydliga med att de utmaningar som finns kring en etablering av en servicepunkt i Örsjö kan lösas om den politiska viljan finns. Vi har sagt att det är hög tid att kommunen visar att det är viktigt med landsbygden och att man aktivt arbetar för att servicepunkten i Örsjö äntligen kan bli verklighet.

Tyvärr är det endast Vänsterpartiet som visat den politiska viljan. Jag är därför glad att jag häromdagen kunde läsa i tidningen att Moderaterna nu lagt ner sitt motstånd och tagit bladet från munnen. Det som Vänsterpartiet hela tiden har sagt var både nödvändigt och möjligt – det är nu plötsligt möjligt även för Moderaterna. Det tycker vi är bra.

Man skulle kunna fråga sig varför det är möjligt nu, strax innan valet, och inte tidigare, när vi lyfte frågan? Men det struntar vi i. Det viktiga är att fler hjälper oss att driva frågan politiskt. Örsjö är en ort med stort engagemang och mycket framtidstro. Det bör vi som kommun vara måna om att ta tillvara på. Så kan vi skapa en kommun för alla – inte bara de som bor i Nybro centralort.

Pia Eriksson (V), gruppledare