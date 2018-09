Skriv på förbudet mot kärnvapen – nu!

Den 7 juli 2017 antog FN en resolution om förbud mot kärnvapen. Av FN:s medlemsstater röstade 122 ja. Däribland Sverige.

Vår utrikesminister Margot Wallström hade arbetat för ett internationellt kärnvapenförbud. Det har ett mycket stort stöd av Sveriges befolkning, närmare 90 procent enligt en Sifoundersökning. Fredsorganisationen Ican har fått Nobels Fredspris för sitt arbete för förbud mot kärnvapen. I konventionen förbinder sig varje land som skriver under den att aldrig utveckla, testa, framställa eller införskaffa, äga eller lagra kärnvapen på sitt territorium. Inga kärnvapenstater och inga Natoländer röstade ja.

Regeringen har inte skrivit under konventionen. I stället skall de utreda konsekvenserna av att skriva under konventionen. Mycket märkligt, när Sverige röstat ja i FN. En förklaring kan vara att USA:s försvarsminister hotat Sverige med att vi riskerar det militära samarbetet med USA och Nato om vi slutgiltigt skriver under konventionen. I samband med detta har försvarsminister Peter Hultqvist krävt en utredning, som inte skall offentliggöras förrän efter valet.

Skall vi lyda USA och Nato? Är vi inte ett självständigt land längre som utformar vårt försvar och vår utrikespolitik. Vi har inte varit med i de fruktansvärda världskrigen på nittonhundratalet, eftersom vi varit alliansfria. Vi kräver att Sveriges regering signerar den konvention de själva förhandlat fram nu. Varför så tyst i valrörelse i denna för vårt land så viktiga fråga? Vad säger partierna? Vi kräver att partierna lämnar besked innan valet.

Vi kräver ett kärnvapenfritt Sverige. Vi är många som oroas över att Sverige inte har skrivit under konventionen om förbud mot kärnvapen.

Föreningen Nej till Nato, Nybro

Cissi Svärdström

Bertil Johnsson