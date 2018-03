Kommunalrådet och Björn Ulvaeus

Uppdrag Granskning i SVT satte Västervik på Sveriges karta

för det kan dom tacka myglande moderata

Harald Hjalmarsson (M) raderade i mejl och ljög så han blev blå

visste knappt på vilket ben han skulle stå

Slottsholmen skulle bli ett palats för visans folk

men blev istället en bitter bägare fylld av smolk

The Winner blev Björn Ulvaeus som takes it all

och vinsten den blev inte small

För det kan Björn tacka Hjalmarsson och trixande moderater

är dom verkligen demokrater, nä jag tror bara de är som di prater

En hjälpande hand fick dom från en landshövding som hade svårt med sex och spriten

han brydde sig inte ett dugg om skiten

Hövdingen körde över den egna expertisen och godkände planerna utan krav

och följden blev att visans stolta skepp gick i kvav

Slottsholmen blev istället en tummelplats för dom rika

det stämmer väl illa med tanken att alla behov ska vara lika

Men visan den är inte slut, för Hjalmarsson han hade mer på lut

Han hade beställning på en flygplats från Ulvaeus som ville flyga hem och bort

men trots allt myglande och miljoner så lyckades man att bygga landningsbanan allt för kort

Moralen i denna visa har nu nått så låg nivå

Det bästa vore väl om Hjalmarsson bara kunde förstå, det är dags för ridå och att gå

Sven Ström