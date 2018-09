Vården fungerar bra men inte hemtjänsten

Foto: Claudio Bresciani/TT

I den nyligen avslutade valrörelsen fick jag intrycket att sjukvården befinner sig i fritt fall och att människor inte får vård på grund av långa väntetider.

För mig som som nyligen opererades för ljumskbråck framstår allt som stora överdrifter och vi lever nog inte i samma verklighet. Från första kontakten och besökstid samma dag på Kristinebergs hälsocentral med en i mitt tycke utmärkt läkare med ett arabiskt klingande namn till operation tog det 14 dagar under värsta semestertid och allt till en kostnad av ringa 600 kronor.

Jag tycker det är fantastiskt eftersom jag vet att kostnaden egentligen kan räknas i tiotusentals kronor.

Även de gånger jag tidigare behövt anlita sjukvården har jag fått hjälp inom rimlig tid. Garantin för det är en offentligt finansierad sjukvård som byggts upp av en stark och insiktsfull arbetarrörelse, under starkt motstånd.

Samma goda erfarenhet av sjukvården har jag av min hustrus sista svåra sjukdomstid i livet då det var många och täta besök på Oskarshamns sjukhus, ibland akut med ambulans. Hennes svåra lungsjukdom kunde ingen läkare i världen rå på, men sjukvårdspersonalen gjorde vad de kunde för att lindra. Men jag upplevde att det var ett starkt tryck på akuten med för få vårdplatser och att det behövs fler händer i vården. Utan alla läkare med utländskt påbrå som vi mötte där hade situationen varit sämre.

Däremot är jag starkt kritisk till hur hemtjänsten fungerar i Oskarshamns kommun. Stora neddragningar som gjorts med omkring 30 miljoner kronor har satt sina spår i en konstant underbemannad outbildad personal.

Inget parti pratade om detta i valrörelsen eftersom de alla suttit vid samma bord och bestämt om nedskärningarna. De väljer att kivas om det ska vara privat eller kommunalt driven hemtjänst istället för innehållet i den hemtjänst användarna faktiskt har. För att undvika missförstånd vill jag poängtera att jag är för kommunalt driven hemtjänst som ger helt andra möjligheter att påverka än en hemtjänst där en verkställande direktör bestämmer, där vinsten är målet och verksamheten bara ett medel.

Hemtjänsten kom in i vårt hem under den absolut sämsta tidpunkten förra året, semestertid 2017. Eftersom underbemanningen är svår även annars så blev det rena cirkusen med personal som helt saknade utbildning och ett fåtal som hade det. 30-40 personer travade in och ut under en månads tid och min stora fasa var nattpatrullen. Sällsynt med samma personer från kväll till kväll.

Allt var ändå inte negativt, det fanns bra inslag också.

Kommunens sjuksköterskor är också för få och det innebar lång väntan när de behövdes. Hade jag inte funnits där 24 timmar om dygnet för att hjälpa Ingrid tror jag det blivit mycket svårt för henne. Inte att undra på att folk söker efter privata alternativ.

Det finns mycket att säga om det här men av integritetsskäl vill jag nöja mig med att säga att jag upplevde kränkande inslag när det gäller hemtjänsten. Det här har fått mig att tänka i nya banor. Min vision är en hemtjänstgrupp med specialistkompetens som tar hand om de svårast sjuka eller personer som närmar sig livets slut och bor hemma.

De som bara behöver lite hjälp klarar sig nog med den vanliga hemtjänsten om det bara blir fler händer där. Allt handlar inte heller om mer pengar, en hel del handlar också om organisation och bemötande. Jag måste tillägga att jag bara har goda erfarenheter av sjuksköterskorna och rehab, det märks faktiskt när utbildning finns för jobbet.

Men det är nog dags för samtliga partier att tänka om när det gäller hemtjänsten, inklusive mitt eget. Även om jag är hård i min kritik av hemtjänsten är syftet inte att nedvärdera de som jobbar där, de gör väl så gott de kan under rådande omständigheter. Jag ser lösningen i mer ekonomiska resurser, utbildad personal som därmed får en högre status och bättre organisation.

