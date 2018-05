12,6 miljoner felaktigt utbetalade - men ingen polisanmälan

Foto: Terje , Bendiksby

Det blir ingen polisanmälan mot de fysioterapeuter som landstinget i Kalmar län anser fått 12,6 miljoner kronor i ersättningar utbetalade på felaktiga grunder.

– Nej, med de uppgifter vi har idag har vi beslutat att inte polisanmäla, säger planeringsdirektören Sofia Hartz, vid Kalmar läns landsting

– För att vi ska lämna ärendet vidare till rättsvårdande myndigheter krävs att det finns en misstanke om brott. Så är det inte i det här fallet. Den bild vi fått är att det snarast handlar om slarv.

Men det betyder inte att de fysioterapeuter, yrkesgruppen kallades tidigare sjukgymnast, som skött sin journalhantering allra sämst klarar sig undan bara man betalar tillbaka pengarna. Flera fall har anmälts till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Det var i slutet av april landstinget meddelade att man vid en granskning av samtliga 25 privata fysioterapeuter med avtal enligt nationell taxa hittat flera fall med mycket bristfällig journalhantering.

I det mest extrema fallet hade bara 13 av totalt 12 706 fakturerade åtgärder resulterat i att det gjorts anteckning i journalerna.

Förutom problemet med att följa upp patienternas sjukdomstillstånd innebär den bristande journalföringen att landstinget inte har någon möjlighet att kontrollera om den behandling man betalat för överhuvudtaget blivit utförd.

En av sjukgymnasterna hade fått betalt för 20 patienter per dag, under tre undersökta år, men under hela perioden bara journalfört en handfull. Nu kräver landstinget att hen betalar tillbaka 3,7 miljoner kronor.

Sjukgymnasterna ersätts enligt en nationell taxa med tre olika nivåer.

För 2018 får de som normalarvode 364 kronor för 25 minuters behandling, reducerat arvode är 182 kronor för samma tid och enkelt arvode 114 kronor. Normalarvodet på 364 kronor för 25 minuter är det klart vanligaste, de andra nivåerna avser enklare åtgärder som kan utföras av assisterande personal.

Redovisningen till landstinget sker oftast genom ett enkelt mejl och utbetalningen sker enligt från landstingets ekonomiavdelning. Någon kontroll sker inte i det skedet.

– Granskningen har varit viktig och visar att vi har anledning att kräva tillbaka offentliga medel, säger Sofie Hartz.. Men samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att det också är många som inte fått några anmärkningar alls och en stor grupp som visserligen fått påpekanden, men inte så allvarliga att vi riktar krav på återbetalning.

I granskningen av 25 fysioterapeuter har 9 blivit godkända helt utan anmärkning, i 16 fall har det funnits brister. Men bara 5 fall är så allvarliga att man krävt tillbaka pengar.