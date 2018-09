2017: Stelt handelsår i Kalmar län

Foto: Annika af Klercker / SvD / TT

Detaljhandeln i Kalmar län uppvisade nollutveckling under förra året jämfört med 2016. Samtidigt skedde flera stängningar, öppningar och flyttar av butiker.

Detaljhandeln i länet omsatte 15,9 miljarder kronor under 2017, precis som under 2016. Störst omsättning hade Kalmar kommun med 6,7 miljarder kronor och Västerviks kommun med 2,3 miljarder.

Men även om tillväxten stod still så var 2017 ett långt ifrån händelselöst år på handelsområdet. Köpcentret Baronen i Kalmar fick flera nyetableringar under hösten då H&M, Kalmarfloristerna och Elgiganten flyttade in. Under hösten 2017 öppnade även Hemköp på Kvarnholmen. Samtidigt stängde Calmareboden, Cityväskan och Topiary.

I Hansa city öppnade Lager 157 och Jula flyttade sin verksamhet från Giraffen.

I Oskarshamn präglades 2017 av nyetableringar i form av Byggmax, Rusta, Dollarstore och Granngården i nya handelsplatsen Snickeriet. På Flanaden öppnade Coop i slutet av 2017.

I hela riket omsatte den fysiska detaljhandeln 662 miljarder kronor år 2017, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 2016. I dagsläget står den butiksbundna handeln för 91 procent av den totala omsättningen medan e-handeln står för 9 procent.