24-åring greps med 100 gram narkotika

En 24-årig man har dömts vid Kalmar tingsrätt till skyddstillsyn samt behandling mot narkotikamissbruk sedan han påkommits med över 100 gram cannabis.

I november 2018 greps 24-åringen i Kalmar med 65,5 gram hasch samt 58 gram cannabis och åtalades för narkotikabrott.

Mannen förekommer i belastningsregistret under tio avsnitt och bedöms av Frivården lida av ett tungt drogberoende. Samtidigt konstaterar dock Frivården, som gjort en risk- och behovsbedömning av mannen, att han lever under ordnade former vad gäller bostad, ekonomi samt jobb.

Enligt gällande rättspraxis bör mannen dömas till fängelse med anledning av mängden narkotika han hade i sin ägo. Hans ordnade liv, och inte minst att han har ett arbete, gör emellertid att Kalmar tingsrätt finner skyddstillsyn kombinerat med behandling som den lämpligaste påföljden.