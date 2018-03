Rasmus Elm: 30 år i kroppen – men inte i huvudet

Foto: Paul Madej

På lördag fyller Rasmus Elm 30 år. Det har gått mer 13 år sedan han kom till Kalmar FF för första gången. 13 år med SM-guld och landslagsspel, men också med skador och sjukdomar.

Rasmus Elm kom till Kalmar FF från Emmaboda 2005 som en ytterst lovande 16-åring. Redan första säsongen spelade han sju allsvenska matcher och resten är, som man brukar säga, historia med SM-guld, spel i AZ Alkmaar, CSKA Moskva och 39 a-landskamper med 4–4-målet mot Tyskland 2012 som höjdpunkten.

På lördag fyller han 30 år.

Känner du dig som 30 år?

– Inte i huvudet, men kroppsligt så gör jag det. Man kan väl säga att det börjar normaliseras, ålder kommer ikapp kroppen.

När vi får en pratstund med Rasmus Elm är han i Nybro simhall med sina barn som är tre och fem år.

– Jag försöker leka så mycket jag kan med barnen nu när de är små. Vill de leka så med mig så ställer jag upp. Jag tycker det är viktigt att vara med barnen så mycket som möjligt när de är små.

Hur är du annars som pappa?

– Jag tror nog att jag är ganska lugn. Men samtidigt kan jag bli arg och det kan ju hända för barnen vet ju vilka knappar de ska trycka på.

För lite drygt tre år sedan flyttade familjen Elm hem till Kalmar efter några år i Moskva. Rasmus sviktade hälsa, med magproblem var orsaken till flytten.

– Jag mådde inte bra, jag var sjuk som tusan då. Sista månaden innan jag bröt kontraktet fick jag bo hemma i Kalmar för att försöka piggna till. CSKA ville ha ett besked om när jag skulle komma tillbaka och den stressen var inte bra för mig. Vi kom fram till att bryta kontraktet och flytta hem var min bästa chans att bli frisk.

Hur är det med magen nu?

– Det är jättebra. Det är en stor lättnad.

Att Rasmus Elm trivs bra hemma i Kalmar går inte att ta miste på. Skillnaden mot livet i 12 miljonersstaden Moskva är stor.

– Den största skillnaden är nog att allt tar sådan tid i Moskva. Eller rättare sagt, det kan ta 20 minuter att åka till affären, men det kan också ta fyra timmar för att man fastnar i bilköer. Om man skulle handla en dag så var det allt du kunde planera. Till slut blev det väldigt jobbigt.

– Men annars hade vi ett väldigt bra liv i Moskva.

Magen stör inte Rasmus Elm längre, men andra skador har spökat under de tre åren i Kalmar FF. Förra året spelade han bara tre matcher på grund av en höftskada. Han medger att det är jobbigt gå skadad och inte veta när eller om han kan spela fotboll igen.

– Det blir indirekt jobbigt när det strular, jag vill ju spela. Men jag försöker att inte låta det gå till överdrift, det blir inte bra om jag funderar för mycket.

Storebror Viktor har börjat studera för att bli lärare efter fotbollskarriären. Men Rasmus har ingen klar plan för livet efter fotbollen.

– Jag har haft mycket idéer om framtiden, men har inte kommit längre än tankar. Men jag kommer inte gå utan att ha något att göra, jag skulle bli galen av att inte ha något att göra.

Vad gör du idag när du är ledig? Har du några fritidsintressen?

– Jag gillar att spela brädspel, spela gitarr och att laga mat. Jag lärde mig spela gitarr för några år sedan och mitt mål är att lära mig spela piano också. Jag är väl inte så musikalisk, men jag tycker att det är roligt, jag blir glad av musik.

Vad lyssnar du på för musik?

– Just nu är det mycket mellolåtar, men det är inte självvalt. Jag är uppvuxen i festivalland i Emmaboda så jag gillar den typen av musik, som Växjöbanden The Ark, The Mo och Melody Club.

Familjen Elm har hus på Ängö, men någon hemmafixare av rang är Rasmus inte.

– Haha. Nej, verkligen inte. Jag är fruktansvärt dålig på sånt, jag önskar att jag var bättre. Men det finns ju tid att lära sig.

Hur ska du fira 30-årsdagen?

– Vi har match på lördag så vi kanske går ut och äter något efteråt. Men det blir inte så mycket firande, det tror jag inte i alla fall.