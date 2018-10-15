370 mer eller mindre kreativa skyltar i Kalmar län

För närvarande finns 370 personliga registreringsskyltar i Kalmar län enligt Transportstyrelsen. Kreativiteten är stor även om en del namn är självklara. Att ”Pippi” är registrerad i Vimmerby och ”Öland” i Borgholm gör knappast någon besviken
PAVO,Kalmar
LRVIK,Västervik
MEXALL1,Kalmar
MYS,Kalmar
BOGREN,Borgholm
MEXALL2,Kalmar
DEGMEZ,Nybro
MIROTEK,Torsås
BERGS1,Kalmar
MEXALL4,Kalmar
007 JB,Kalmar
SPATI1,Västervik
NOMAD,Borgholm
TAWFIK,Nybro
HM KM,Borgholm
ÖSTERBO,Kalmar
EL LEBO,Torsås
GT3CS,Kalmar
DEJEBO,Kalmar
RAMBERG,Torsås
FREDDE,Kalmar
CIZZI,Torsås
ELAJNE,Nybro
POPAJ,Nybro
ÄNGEBO1,Borgholm
2SOLID,Kalmar
AND3RS.Västervik
WIMPAN,Nybro
NUET,Borgholm
AXIPTO,Nybro
NORELL,Kalmar
JFF1,Torsås
AFRIN,Kalmar
NYBRO,Nybro
HOCKUM,Nybro
RIB,Kalmar
KUSTOM,Kalmar
YRVIND,Västervik
JÖJJE,Västervik
DANIELS,Västervik
4YOU,Borgholm
KATAMSO,Kalmar
KOLVKAM,Västervik
NOTER,Kalmar
LN,Kalmar
ÄNGEBO7,Borgholm
MEXALL3,Kalmar
MEKKA,Kalmar
MELICIA,Kalmar
MERELL,Västervik
FJELLIS,Kalmar
PEHRSON,Nybro
RIV K,Västervik
WHROOM,Borgholm
KURRE,Kalmar
FLNET,Kalmar
ANEZZO,Kalmar
HENNING,Borgholm
MAGICA,Borgholm
MARLEN,Nybro
BAA,Kalmar
TCB,Nybro
DESMO,Borgholm
PUTTEMI,Kalmar
ADRIANS,Nybro
LERMAN,Västervik
CITYS,Västervik
SNUCKE,Kalmar
CSBILAR,Västervik
SWED 1,Kalmar
RAMAIR,Västervik
NO 2 EU,Kalmar
BJÖRKÖ,Västervik
SIMSON,Kalmar
E OCH M,Västervik
BERGS,Kalmar
PIN,Västervik
BETALD,Nybro
THEMOG,Kalmar
MINMANS,Västervik
KENNERT,Borgholm
MELVIN,Kalmar
STX,Borgholm
AK GAS,Nybro
ZETTE,Kalmar
2MEAN,Kalmar
MIMI753,Torsås
WIBBE,Kalmar
BRATTOO,Kalmar
TÖRNS,Västervik
KJBYGG,Nybro
ANETTES,Västervik
GH,Västervik
AMELITA,Kalmar
RWALLIN,Västervik
DASTAS,Västervik
MIAGGU,Nybro
BEROS2,Kalmar
TRIXIE,Kalmar
TESSANP,Kalmar
ÄNGEBO5,Borgholm
HELMER2,Västervik
BORUM,Västervik
ALONSO,Kalmar
XQISITKalmar,
GH1,Västervik
LEDIG,Borgholm
TINTIN,Västervik
LS22014,Kalmar
ASKEN,Västervik
HÅBERG,Nybro
HRBJÖRN,Nybro
FREDDEZ,Nybro
ÄNGEBO4,Borgholm
BRIXÖRN,Nybro
WIEDE,Kalmar
GÄDDA,Kalmar
BLOMBUD,Kalmar
AVALUND,Västervik
ROSSI,Nybro
LISSAN,Västervik
LINDUS,Västervik
JACKIE1,Kalmar
ÖLAND,Borgholm
H8,Kalmar
MBERG,Västervik
WAHLMAN,Västervik
XOUZ,Nybro
OVE,Nybro
MINLENA,Kalmar
SEBBAN,Västervik
BANKEN,Borgholm
GOLFPRO,Kalmar
KIWI,Kalmar
MATIN,Kalmar
BILOX,Borgholm
H 15644,Västervik
JANY 1,Kalmar
OLAHJ,Västervik
JSGD,Borgholm
MÅLERÅS,Nybro
HWY2HL,Kalmar
MORRE,Västervik
MINI2,Kalmar
HÅKANS,Kalmar
MININ,Kalmar
NIEMI,Västervik
PDESIGN,Västervik
EDISSON,Borgholm
EDE,Torsås
NXV,Nybro
LOLLO97,Kalmar
ÄNGEBO3,Borgholm
RING,Västervik
GUNH,Västervik
MIXART,Västervik
ER1XON,Nybro
CAR4TWO,Kalmar
DUOBAD,Nybro
TJORVEN,Kalmar
EWALLIN,Västervik
SALOMON,Västervik
SIMONS,Kalmar
ELDRIV1,Kalmar
PWR4FUN,Kalmar
HKM,Borgholm
ELINE,Borgholm
MOSJÖN,Nybro
GICKE,Kalmar
PESON,Nybro
HARRI1,Västervik
ALAN,Kalmar
ICE 1,Kalmar
RIDE1,Västervik
D2D,Kalmar
KITEK,Kalmar
MRBLACK,Nybro
KOMENDA,Nybro
DIZZY,Torsås
NOCKE,Västervik
WIMPALA,Kalmar
HANSSON,Kalmar
SCHMID,Västervik
H1931,Kalmar
FROGEYE,Västervik
ARWOLF,Kalmar
HÖBODA,Nybro
HO2320,Västervik
MOGSTER,Kalmar
VENTIM,Kalmar
MINFRUS,Västervik
STRAND,Borgholm
MOLIN 1,Kalmar
H1960,Västervik
SPATI,Västervik
KAJZ,Nybro
Y WAIT,Kalmar
BERNS,Borgholm
JB 007,Kalmar
BEROS3,Kalmar
ALDEN1,Kalmar
007ISK,Kalmar
DNS,Kalmar
LOMELL,Kalmar
DUOBAD1,Nybro
ZAZA,Kalmar
JEONITA,Nybro
TLMOTOR,Västervik
FLEMING,Kalmar
ÖLAND 1,Borgholm
CAMILLA,Nybro
ON TOUR,Borgholm
SVANEN,Kalmar
T G W,Västervik
TASIN,Kalmar
H20804,Borgholm
D ZONTA, Nybro
2MASB,Kalmar
LPC,Mönsterås
EUALIA,Mörbylånga
MKVII,Vimmerby
GUNTEEmmaboda
MOLNET,Hultsfred
BILLK,Oskarshamn
ÅBERGS,Vimmerby
LENGYEL,Oskarshamn
PHANCY,Mörbylånga
ELMER,Hultsfred
BOTAZ,Vimmerby
BESSIE,Mörbylånga
LEFFE,Oskarshamn
OI,Emmaboda
KLEBO,Mönsterås
RÅTTIS,Mörbylånga
ESSOB,Oskarshamn
WHAAAT,Mörbylånga
SAXNÄS1,Mörbylånga
TINTIC,Mönsterås
THONGAN,Oskarshamn
TJUSIG,Mörbylånga
HEALEYOskarshamn
WELLY,Emmaboda
EL GURU,Vimmerby
JUPJANGO,skarshamn
LÖVAN,Högsby
MGA 56,Mörbylånga
KSSON,Emmaboda
JOLINA,Emmaboda
RIDE ON,Mönsterås
TOYA,Vimmerby
BAS,Vimmerby
BIMBIM,Mönsterås
MARK,Oskarshamn
ZZZZZZ,Vimmerby
JOYFUL,Oskarshamn
MINE,Oskarshamn
HÄFTIG,Mörbylånga
F40,Vimmerby
NELSON1,Hultsfred
GOTLND,Mörbylånga
THIMI,Högsby
BULA,Oskarshamn
LIHNA,Högsby
HEIKE,Emmaboda
TIGERN,Oskarshamn
LOTHAR,Emmaboda
ULLA M,Mönsterås
HELENE1,Oskarshamn
MADDE C,Högsby
FETPÅG,Mörbylånga
XXXXXX,Vimmerby
BÄCK,Hultsfred
BOSS10,Oskarshamn
GINDO,Oskarshamn
BEDA,Mörbylånga
KARINS,Hultsfred
CHEWELL,Hultsfred
KWARNA,Mönsterås
ZOBRA,Vimmerby
CHAFFEZ,Oskarshamn
KICKEN,Emmaboda
THONY,Hultsfred
TECOMP,Oskarshamn
EDOFF,Vimmerby
FLIAN,Oskarshamn
ENGMAN,Mörbylånga
TILLE,Oskarshamn
ALP,Hultsfred
ISHULT,Oskarshamn
VMAX,Vimmerby
SKARIS,Emmaboda
FURU 1,Vimmerby
MASSE,Mönsterås
LANDERS,Oskarshamn
BORIS B,Oskarshamn
LOLA 1,Emmaboda
HUNT3D,Oskarshamn
MAN UTD,Mörbylånga
BOETT,Vimmerby
JANI,Hultsfred
HULDIN,Vimmerby
MARKOS,Oskarshamn
LEOPOLD,Oskarshamn
GLIDARN,Oskarshamn
AKJ,Högsby
SMURFIE,Oskarshamn
ELVIS 9,Hultsfred
IMBA,Vimmerby
HSTAB,Vimmerby
MATHIAS,Mörbylånga
SEBBEN,Oskarshamn
REJDVIK,Vimmerby
NETHAN,Mönsterås
HAGELIN,Vimmerby
FRONTA,Högsby
REITHER,Hultsfred
P1800ES,Vimmerby
BJÄRBY,Oskarshamn
STILIG,Mörbylånga
ALEPPO,Oskarshamn
HYBE,Högsby
NUM,Högsby
AIDA CM,Mörbylånga
URBANE,Vimmerby
ORRÖ,Emmaboda
KINKAID,Mönsterås
MFRITID,Mönsterås
VET,Oskarshamn
FRANS,Emmaboda
XK8KY,Mörbylånga
XTREME,Mörbylånga
ANJOU,Mörbylånga
VIBBAN,Oskarshamn
ROUPE,Hultsfred
TORGNY,Mönsterås
MOJENG,Mönsterås
ZOBRA3,Vimmerby
RL,Oskarshamn
OSKAR97,Hultsfred
ANNELIS,Mönsterås
CARLMAN,Oskarshamn
HJELM5,Emmaboda
SKINKAN,Oskarshamn
SIR1,Högsby
HOTRED,Vimmerby
RINALDO,Vimmerby
KIWIN,Mönsterås
HÄRLIG,Mörbylånga
MUMMAN,Mönsterås
GOLFHUS,Emmaboda
ÅBERG1,Mörbylånga
OLAF,Högsby
PIPPI,Vimmerby
HÄXMATE,Mönsterås
MIXAN,Oskarshamn
BARABA,Oskarshamn
THETOY,Mörbylånga
CEH,Vimmerby
KLINTH,Mörbylånga
OTHILIA,Vimmerby
DAISY,Vimmerby
GUMESON,Mönsterås
HJULIA,Mörbylånga
MESAB,Mörbylånga
CONNYS,Högsby
XXXZZZ,Vimmerby
LIMPAN,Hultsfred
MARK3,Mörbylånga
VICUS,Oskarshamn
MACKAY,Mörbylånga
ESBJÖRN,Oskarshamn
ADRIA1,Mönsterås
SUSY13,Hultsfred
LONNA,Vimmerby
JOMPA,Vimmerby
DIRK,Oskarshamn
SAXNÄS,Mörbylånga
KÄLLANS,Högsby