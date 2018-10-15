Kalmar

370 mer eller mindre kreativa skyltar i Kalmar län

Kalmar län ,
Visst hade man blivit besviken om inte skylten ”Pippi”varit registrerad i Vimmerby. ”Emil” är emellertid ledig.
Foto: Jan Collsiöö
Visst hade man blivit besviken om inte skylten ”Pippi”varit registrerad i Vimmerby. ”Emil” är emellertid ledig.

För närvarande finns 370 personliga registreringsskyltar i Kalmar län enligt Transportstyrelsen. Kreativiteten är stor även om en del namn är självklara. Att ”Pippi” är registrerad i Vimmerby och ”Öland” i Borgholm gör knappast någon besviken

Personliga regskyltar har aldrig varit populärare

PAVO,Kalmar

LRVIK,Västervik

MEXALL1,Kalmar

MYS,Kalmar

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BOGREN,Borgholm

MEXALL2,Kalmar

DEGMEZ,Nybro

MIROTEK,Torsås

BERGS1,Kalmar

MEXALL4,Kalmar

007 JB,Kalmar

SPATI1,Västervik

NOMAD,Borgholm

TAWFIK,Nybro

HM KM,Borgholm

ÖSTERBO,Kalmar

EL LEBO,Torsås

GT3CS,Kalmar

DEJEBO,Kalmar

RAMBERG,Torsås

FREDDE,Kalmar

CIZZI,Torsås

ELAJNE,Nybro

POPAJ,Nybro

ÄNGEBO1,Borgholm

2SOLID,Kalmar

AND3RS.Västervik

WIMPAN,Nybro

NUET,Borgholm

AXIPTO,Nybro

NORELL,Kalmar

JFF1,Torsås

AFRIN,Kalmar

NYBRO,Nybro

HOCKUM,Nybro

RIB,Kalmar

KUSTOM,Kalmar

YRVIND,Västervik

JÖJJE,Västervik

DANIELS,Västervik

4YOU,Borgholm

KATAMSO,Kalmar

KOLVKAM,Västervik

NOTER,Kalmar

LN,Kalmar

ÄNGEBO7,Borgholm

MEXALL3,Kalmar

MEKKA,Kalmar

MELICIA,Kalmar

MERELL,Västervik

FJELLIS,Kalmar

PEHRSON,Nybro

RIV K,Västervik

WHROOM,Borgholm

KURRE,Kalmar

FLNET,Kalmar

ANEZZO,Kalmar

HENNING,Borgholm

MAGICA,Borgholm

MARLEN,Nybro

BAA,Kalmar

TCB,Nybro

DESMO,Borgholm

PUTTEMI,Kalmar

ADRIANS,Nybro

LERMAN,Västervik

CITYS,Västervik

SNUCKE,Kalmar

CSBILAR,Västervik

SWED 1,Kalmar

RAMAIR,Västervik

NO 2 EU,Kalmar

BJÖRKÖ,Västervik

SIMSON,Kalmar

E OCH M,Västervik

BERGS,Kalmar

PIN,Västervik

BETALD,Nybro

THEMOG,Kalmar

MINMANS,Västervik

KENNERT,Borgholm

MELVIN,Kalmar

STX,Borgholm

AK GAS,Nybro

ZETTE,Kalmar

2MEAN,Kalmar

MIMI753,Torsås

WIBBE,Kalmar

BRATTOO,Kalmar

TÖRNS,Västervik

KJBYGG,Nybro

ANETTES,Västervik

GH,Västervik

AMELITA,Kalmar

RWALLIN,Västervik

DASTAS,Västervik

MIAGGU,Nybro

BEROS2,Kalmar

TRIXIE,Kalmar

TESSANP,Kalmar

ÄNGEBO5,Borgholm

HELMER2,Västervik

BORUM,Västervik

ALONSO,Kalmar

XQISITKalmar,

GH1,Västervik

LEDIG,Borgholm

TINTIN,Västervik

LS22014,Kalmar

ASKEN,Västervik

HÅBERG,Nybro

HRBJÖRN,Nybro

FREDDEZ,Nybro

ÄNGEBO4,Borgholm

BRIXÖRN,Nybro

WIEDE,Kalmar

GÄDDA,Kalmar

BLOMBUD,Kalmar

AVALUND,Västervik

ROSSI,Nybro

LISSAN,Västervik

LINDUS,Västervik

JACKIE1,Kalmar

ÖLAND,Borgholm

H8,Kalmar

MBERG,Västervik

WAHLMAN,Västervik

XOUZ,Nybro

OVE,Nybro

MINLENA,Kalmar

SEBBAN,Västervik

BANKEN,Borgholm

GOLFPRO,Kalmar

KIWI,Kalmar

MATIN,Kalmar

BILOX,Borgholm

H 15644,Västervik

JANY 1,Kalmar

OLAHJ,Västervik

JSGD,Borgholm

MÅLERÅS,Nybro

HWY2HL,Kalmar

MORRE,Västervik

MINI2,Kalmar

HÅKANS,Kalmar

MININ,Kalmar

NIEMI,Västervik

PDESIGN,Västervik

EDISSON,Borgholm

EDE,Torsås

NXV,Nybro

LOLLO97,Kalmar

ÄNGEBO3,Borgholm

RING,Västervik

GUNH,Västervik

MIXART,Västervik

ER1XON,Nybro

CAR4TWO,Kalmar

DUOBAD,Nybro

TJORVEN,Kalmar

EWALLIN,Västervik

SALOMON,Västervik

SIMONS,Kalmar

ELDRIV1,Kalmar

PWR4FUN,Kalmar

HKM,Borgholm

ELINE,Borgholm

MOSJÖN,Nybro

GICKE,Kalmar

PESON,Nybro

HARRI1,Västervik

ALAN,Kalmar

ICE 1,Kalmar

RIDE1,Västervik

D2D,Kalmar

KITEK,Kalmar

MRBLACK,Nybro

KOMENDA,Nybro

DIZZY,Torsås

NOCKE,Västervik

WIMPALA,Kalmar

HANSSON,Kalmar

SCHMID,Västervik

H1931,Kalmar

FROGEYE,Västervik

ARWOLF,Kalmar

HÖBODA,Nybro

HO2320,Västervik

MOGSTER,Kalmar

VENTIM,Kalmar

MINFRUS,Västervik

STRAND,Borgholm

MOLIN 1,Kalmar

H1960,Västervik

SPATI,Västervik

KAJZ,Nybro

Y WAIT,Kalmar

BERNS,Borgholm

JB 007,Kalmar

BEROS3,Kalmar

ALDEN1,Kalmar

007ISK,Kalmar

DNS,Kalmar

LOMELL,Kalmar

DUOBAD1,Nybro

ZAZA,Kalmar

JEONITA,Nybro

TLMOTOR,Västervik

FLEMING,Kalmar

ÖLAND 1,Borgholm

CAMILLA,Nybro

ON TOUR,Borgholm

SVANEN,Kalmar

T G W,Västervik

TASIN,Kalmar

H20804,Borgholm

D ZONTA, Nybro

2MASB,Kalmar

LPC,Mönsterås

EUALIA,Mörbylånga

MKVII,Vimmerby

GUNTEEmmaboda

MOLNET,Hultsfred

BILLK,Oskarshamn

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LENGYEL,Oskarshamn

PHANCY,Mörbylånga

ELMER,Hultsfred

BOTAZ,Vimmerby

BESSIE,Mörbylånga

LEFFE,Oskarshamn

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KLEBO,Mönsterås

RÅTTIS,Mörbylånga

ESSOB,Oskarshamn

WHAAAT,Mörbylånga

SAXNÄS1,Mörbylånga

TINTIC,Mönsterås

THONGAN,Oskarshamn

TJUSIG,Mörbylånga

HEALEYOskarshamn

WELLY,Emmaboda

EL GURU,Vimmerby

JUPJANGO,skarshamn

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MGA 56,Mörbylånga

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RIDE ON,Mönsterås

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BAS,Vimmerby

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ZZZZZZ,Vimmerby

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MINE,Oskarshamn

HÄFTIG,Mörbylånga

F40,Vimmerby

NELSON1,Hultsfred

GOTLND,Mörbylånga

THIMI,Högsby

BULA,Oskarshamn

LIHNA,Högsby

HEIKE,Emmaboda

TIGERN,Oskarshamn

LOTHAR,Emmaboda

ULLA M,Mönsterås

HELENE1,Oskarshamn

MADDE C,Högsby

FETPÅG,Mörbylånga

XXXXXX,Vimmerby

BÄCK,Hultsfred

BOSS10,Oskarshamn

GINDO,Oskarshamn

BEDA,Mörbylånga

KARINS,Hultsfred

CHEWELL,Hultsfred

KWARNA,Mönsterås

ZOBRA,Vimmerby

CHAFFEZ,Oskarshamn

KICKEN,Emmaboda

THONY,Hultsfred

TECOMP,Oskarshamn

EDOFF,Vimmerby

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ENGMAN,Mörbylånga

TILLE,Oskarshamn

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ISHULT,Oskarshamn

VMAX,Vimmerby

SKARIS,Emmaboda

FURU 1,Vimmerby

MASSE,Mönsterås

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BORIS B,Oskarshamn

LOLA 1,Emmaboda

HUNT3D,Oskarshamn

MAN UTD,Mörbylånga

BOETT,Vimmerby

JANI,Hultsfred

HULDIN,Vimmerby

MARKOS,Oskarshamn

LEOPOLD,Oskarshamn

GLIDARN,Oskarshamn

AKJ,Högsby

SMURFIE,Oskarshamn

ELVIS 9,Hultsfred

IMBA,Vimmerby

HSTAB,Vimmerby

MATHIAS,Mörbylånga

SEBBEN,Oskarshamn

REJDVIK,Vimmerby

NETHAN,Mönsterås

HAGELIN,Vimmerby

FRONTA,Högsby

REITHER,Hultsfred

P1800ES,Vimmerby

BJÄRBY,Oskarshamn

STILIG,Mörbylånga

ALEPPO,Oskarshamn

HYBE,Högsby

NUM,Högsby

AIDA CM,Mörbylånga

URBANE,Vimmerby

ORRÖ,Emmaboda

KINKAID,Mönsterås

MFRITID,Mönsterås

VET,Oskarshamn

FRANS,Emmaboda

XK8KY,Mörbylånga

XTREME,Mörbylånga

ANJOU,Mörbylånga

VIBBAN,Oskarshamn

ROUPE,Hultsfred

TORGNY,Mönsterås

MOJENG,Mönsterås

ZOBRA3,Vimmerby

RL,Oskarshamn

OSKAR97,Hultsfred

ANNELIS,Mönsterås

CARLMAN,Oskarshamn

HJELM5,Emmaboda

SKINKAN,Oskarshamn

SIR1,Högsby

HOTRED,Vimmerby

RINALDO,Vimmerby

KIWIN,Mönsterås

HÄRLIG,Mörbylånga

MUMMAN,Mönsterås

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ÅBERG1,Mörbylånga

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PIPPI,Vimmerby

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DAISY,Vimmerby

GUMESON,Mönsterås

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CONNYS,Högsby

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MARK3,Mörbylånga

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MACKAY,Mörbylånga

ESBJÖRN,Oskarshamn

ADRIA1,Mönsterås

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