Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

12 miljoner 100-kronorssedlar och 5 miljoner 500-kronorssedlar som blev ogiltiga sommaren 2017 har fortfarande inte lämnats in.

Totalt är sedlarna värda 4 miljarder kronor och fram till 30 juni finns chansen att lämna in pengarna till banken och sätta in de på ditt bankkonto.

Om du fortfarande har kvar ogiltiga sedlar efter den 30 juni 2018 kan du skicka in dem till Riksbanken som, mot en avgift på 100 kronor, löser in dem genom att sätta in värdet på ett konto.