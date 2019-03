60 000 delades ut efter välgörenhetskonsert

Foto: Erika Landt

På tisdagen lämnade Klockarerock över de pengar de samlade in under deras välgörenhetskonsert till Stadsmissionen och Domkyrkoförsamlingen i Kalmar.

Under Stadsmissionen gudstjänst på tisdagen lämnade Klockarerock över de sammanlagda 60 000 kronor, som de samlat in under en välgörenhetskonsert, till Stadsmissionen och Domkyrkoförsamlingen i Kalmar. Pengarna tilldelas till kyrkans arbete mot hemlösa ensamkommande ungdomar.

– Det är jättefint att det blev en sådan stor uppslutning, säger Sofia Ekelund Fogelström, studentpräst i Svenska kyrkan i Kalmar.

Det var i slutet på januari i år som välgörenhetskonserten med det öländska bandet Point Blank hölls i Kalmar Domkyrka. Syftet med konserten var att samla in pengar för att förhindra hemlöshet.

– Det kändes viktigt att göra något relation till hemlöshet. Nu hoppas vi att enskilda personer kan få stöd av kommunen, säger Sofia Ekelund Fogelström.

Utdelningen av de insamlade pengarna avrundade Stadsmissionens gudstjänst. Pengarna som samlades in under välgörenhetskonserten delades ut av Point Blank och Klockarerock till representanter för Stadsmissionen och Kalmar domkyrkoförsamling. Under utdelningen av checkarna deltog Susanne Lundström från Kalmar Stadsmission, Peter Svensson från bandet Point Blank, Henrik Larsson från Klockarerock, Ingrid Svedjenäs diakon i Kalmar domkyrkoförsamling och studentprästen Sofia Ekelund Fogelström.