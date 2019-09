70-åring dömd till fängelse för fylleparkering

Foto: Vegard Wivestad , Grøtt

En man i 70-årsåldern har dömts vid Kalmar tingsrätt till fängelse i en månad sedan han på fyllan kört på två bilar på Giraffens parkering i december 2018.

Mannen åtalades för grovt rattfylleri men nekade inledningsvis under rättegången till att ha druckit under dagen för körningen. Han berättade att han körde till Giraffen för att köpa vin och hittade en ledig parkeringsficka. Men uppger att hans backkamera inte fungerade, vilket gjorde att han råkade köra in i två bilar.

Polisen fick emellertid tag i honom innan han kunde köra i väg och det visade sig att han hade 1,8 promille alkohol i blodet. Under rättegången uppgav att han inledningsvis att han endast druckit kvällen före och att alkoholen stannat i hans kropp på grund av en sjukdom. I ett polisförhör i samband med händelsen hade han dock uppgett att han druckit fem glas vin under dagen, och när han konfronterades med polisförhöret ändrade han sig och sa att det kan ha varit så att han druckit vin innan han körde till Giraffen.

Tingsrätten finner det styrkt att mannen gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och han döms för grovt rattfylleri. Han är tidigare ostraffad, till åren kommen och har en del hälsoproblem, men rätten anser inte att han kommer drabbas ”oskäligt hårt” av ett fängelsestraff. Därmed blir det en månad i fängelse för mannen som även ska betala 600 kronor i skadestånd till en av bilägarna samt 4 466 kronor i skadestånd till ett försäkringsbolag.