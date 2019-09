87 Kalmarläkare i upprop för klimatet

Foto: isabell Höjman/TT

Varje fredag samlas klimataktivister världen över för att fortsätta strejkkampanjen Fridays for Future. Nu ger 87 läkare i Kalmar län sitt stöd.

Kampanjen Fridays for Future startades av klimataktivisten Greta Thunberg i augusti 2018 då hon inledde sin skolstrejk för klimatet utanför Riksdagshuset i Stockholm. Sedan dess har rörelsen vuxit explosionsartat och motsvarande strejker och manifestationer arrangeras numera världen över.

I måndags talade Greta Thunberg på FN:s klimattoppmöte i New York, något som fått ungdomsrörelsen att kraftsamla ytterligare. Förra fredagen arrangerades manifestationer i 170 länder. Och i dag väntar nya samlingar. Även vuxna uppmanas delta, men det är inte alla som har möjlighet att lämna arbetsplatsen för att delta. En sådan yrkesgrupp är läkarna.

För att ändå markera sitt stöd har nu 87 läkare verksamma inom Region Kalmar län skrivit under ett upprop.

– Jag har tänkt länge på att vi måste stötta de här ungdomarna som går och strejkar och klimatmanifesterar, säger Anne Dettmer, specialist i ortopedi vid Länssjukhuset i Kalmar tillika en av initiativtagarna till uppropet.

– Under våren diskuterade vi hur vi kunde göra, men det är alltid så mycket att göra.

I lördags begav sig emellertid Dettmer och hennes make, kirurgen Olof Gunnarsson, på en semesterresa. Färden gick med tåg från Kalmar till nordöstra Italien och under den 17 timmar långa tågresan fick Dettmer och Gunnarsson tid att formulera uppropet, med hjälp av läkarkollegorna Lisa Labbé Sandelin och Kristoffer Sandelin.

Foto: Olof Gunnarsson/läsarbild

– Det är som Greta Thunberg säger, och forskarna säger, att vi står inför en utrotning av planeten. Jag tror att de flesta läkare förstått detta och vi kan inte vända detta om vi inte gör något.

– Jag tror de flesta människor förstår det, men många tränger undan det och vill leva på som vanligt. Men vi kommer alla drabbas.

Med uppropet klart startades en Facebookgrupp där läkare bjöds in att skriva under. Enligt Dettmer fanns förhoppningar om ett 30-tal underskrifter, men snabbt fick de in 87 underskrifter.

Vad hoppas du att Fridays for Future ska leda till för förändring?

– Jag hoppas att världen äntligen ska börja samarbeta. Det är många som säger att vi i Sverige bara är en liten skit och att det inte spelar någon roll vad vi gör. Alternativt att vi redan är tillräckligt duktiga.

– Men även vi i Sverige lever som om vi hade tre planeter, sett till per capita. Så vi har stor påverkan på klimatet. Och om vi nu har lösningar så kan vi vara förebilder.

– Gretas och alla ungdomars insats har verkligen påverkat hela världen. Så jag hoppas att vi kan vända tåget världen över.