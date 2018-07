ABBA-klassikerna ekade på torget

Foto: Lisa Dahlgren

Under torsdagen strömmade turister och lokalbor till Larmtorget för att höra hyllningsbandet Waterloo framföra ABBA-klassiker.

Hyllningsbandet Waterloo har blivit utsedda till världens bästa ABBA-imitatörer och har turnerat världen över. Under torsdagen gjorde de stopp i Kalmar och intog scenen på Larmtorget. Lokalbor och turister strömmade då till torget för att sjunga med i sina favoritlåtar av ABBA. Det bjöds då på klassiska hits som Bang-A-Boomerang, Take A Chance On Me och Summer Night City.