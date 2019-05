Foto: Andreas Yngvesson

Out of Office After Work besökte Stortorget i Kalmar och det var fullsatt på festområdet.

Out of Office After Work är ett koncept som oftast håller till i storstäderna. En gång i månaden är et stort after work i till exempel Malmö, Stockholm och Göteborg. Då och då drar konceptet på turné och stannar till i städer som Kalmar.

Många Kalmarbor var nyfikna på nyheten och hade tagit sig till Storgtorget där det bjöds på dricka, musik och annan underhållning.

Foto: Andreas Yngvesson