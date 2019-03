Afterwork med tema på jämställdhet

Att på ett avslappnat sätt kunna samtala och belysa jämställdhet och kvinnors kamp var syftet med Queens of Kalmars egen afterwork. Under fredagskvällen fanns flera talare på plats för att på olika sätt tala om kring ämnet.

Foto: Isabella Kilvéus

Under fredagskvällen hölls det ”Bar Talk” på Kallskänken i Kalmar. Den ideella föreningen Queens of Kalmar som under veckan anordnar festival bjöd under internationella kvinnodagen in till Afterwork med temat jämställdhet och kvinnors kamp.

– Jag är här ikväll för att tjejernas arbete med festivalen förra året var grymt och jag vill visa mitt stöd för dem i år också. Jag ska gå på bokcirkeln de ordnar imorgon också, berättar Tina Toller som var en av alla besökare på plats.

Även arrangörerna var nöjda med kvällens evenemang trots att några mindre problem uppstod.

Foto: Isabella Kilvéus

– Det har varit lite problem med vädret så en av våra talare har fått ställa in i sista minut eftersom tåget inte gick, berättar Alexandra Durne som är ordförande för Queens of Kalmar.

Trots det blåsiga vädret var det ändå många som hade tagit sig till Kallskänken och kvällens Afterwork.

– Alla bord är bokade så det kommer bli fullt ikväll, säger Agnes Berg som är vice ordförande för föreningen.

Under kvällen talade förutom arrangörerna själva också Julia Björknert, Alvida Heyne och Ida Gratte. Även Kvinnokampskören fanns på plats och framförde livemusik.