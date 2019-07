Åke Andersson om teaterns hyra: ”Jag tycker att det är ett bra arvode”

Foto: Mats Holmertz

Ordföranden Annette Andersson letar med ljus och lykta efter nya intäkter för pressade Krusenstiernska och skulle gärna se en uppräkning av avtalen. Förhandlaren Åke Andersson, vd på Destination Kalmar, tycker dock att det är bra betalt för sommarteatern.

– Jag tycker att det är ett bra arvode.

Enligt gällande avtal betalar teatern 300 000 kronor per år till Krusenstiernska. Vid senaste omförhandlingen förra året förklarade man att priset successivt ska höjas till 350 000 kronor per år, med 10 000 kronor per år.

Det blir 10 000 kronor per tillfälle.

Samtidigt tar teatern in ungefär 15 miljoner kronor på en utsåld säsong som i år.

Några extraintäkter på teaterkvällarna blir det heller inte för gården. Teatern sköter också serveringen under föreställningarna.

– Allt det ligger under Anders Hansson och Park Hermina, berättar ordförande Annette Andersson.

En rundringning som Östra Småland gjort visar också att om man har 10 000 kronor att spendera så brukar man kunna få en lokal som tar 200 till 300 personer. Krusenstiernska tar in 1 050 personer.

Som en jämförelse kan man nämna att Kalmar kommun 2014 skrev avtal med Kalmarsalen om att betala 2,6 miljoner kronor för att under 54 tillfällen få utnyttja arenan, som har färre sittplatser än Krusenstiernska. Det blir 48 000 kronor per kväll.

Samtidigt hade Krusenstiernska 900 000 kronor i bidrag från kommunen, så om man skulle gått ihop skulle arvodet från teatern fyrdubblas, till 1,2 miljoner kronor, eller 40 000 kronor per kväll.

– När man har det perspektivet tycker jag att man ska diskutera ersättningen. Mitt mål är att få gården att gå ihop, menar ordförande i stiftelsen Annette Andersson, till vardags kommundirektör i Kalmar.

Hon berättar att hon inte själv var med i förhandlingarna.

Hon tillägger också att det finns ett värde i att Kalmar och gården har den här teatern, även om betalningen kan verka låg.

– Betydelsen för Kalmar och gården i sig är jättestor i mitt tycke. Det sätter oss på ”kartan” och människor, både lokala och hitresta, som kanske aldrig har varit på gården tidigare får upp ögonen för den fantastiska miljön och den kulturskatt som gården faktiskt är. Det ger ju också besökare till hotellen och restaurangerna när man passar på att göra några dagar i staden i samband med sitt teaterbesök om man inte är boende i närheten.

Åke Andersson, Destination Kalmars vd, och den som i alla år förhandlat fram hyran för teatern, förklarar att det är viktigt med långa avtal, minst tre år. Ett femårigt avtal är han nöjd med.

Han trycker också flera gånger på betydelsen för Kalmar och hur få intäkter de hade förr i tiden.

– Teatern har 30 000 till 35 000 besökare. Man måste se på vad de genererar för gården och för Kalmar. Jag tycker att det är ett bra arvode. Nu får de 300 000 och upp till 350 000 kronor för en månad, och folk kommer dit för att fika, förklarar Andersson.

Men gården sköter inte serveringen under föreställningarna. Det gör Park Hermina.

– Under dagtid har Krusenstiernska hand om det.

Men besökssiffrorna har de senaste åren minskat något.

– Man måste se tillbaka. Förr i tiden så hade gården en intäkt på 20 000 kronor per år. Nu får de 300 000 för en månad.

Tidigare har stiftelsens ordförande Sven-Evert Arvidsson berättat att teatern vid förhandlingen 2014 prutade ner priset från 439 000 kronor per säsong till 300 000 kronor.

Men enligt Åke Andersson har priset ända sedan starten för tolv år sedan varit 300 000 kronor. Det har i så fall varit oförändrat i alla år.

Ni försökte inte få upp priset?

– Jag tycker att det är bra.

Han är också mån om att teatern drar folk.

– Varje besökare hit till staden betyder väldigt mycket.

Vicky Nöjesproduktion gick förra året med 3,4 miljoner kronor i vinst och har de senaste två åren haft aktieutdelning på elva miljoner kronor till ägarna.

Uppskattningsvis har teatern under åren haft mellan 100 och 150 miljoner kronor i biljettintäkter och då under alla åren betalat 3,6 miljoner kronor till Krusenstiernska gården.

Under de åren har Kalmar kommun betalat i runda slängar det dubbla i bidrag.

Åke Andersson är mån om att teatern drar folk.

– Varannan kommer utifrån.

Så då kan man säga att ett lågt pris för teatern sponsrar staden?

– Man måste tänka på vad de har för kostnader för teatern.

Åke Andersson påpekar att teatern har stora utgifter, med tolv anställda. De lägger enligt honom ungefär en halv miljon kronor på scenen och en till en och en halv miljon kronor i marknadsföring.

Och, menar Åke Andersson, det är en chansning att ha sommarteatern. Det går sämre när Robert Gustafsson inte är med.

– Man vet aldrig hur många som kommer. De år Robert inte varit med har det varit runt 20 000 besökare.

