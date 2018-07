Hälsocentralerna prioriterar akuta besök

Foto: Isabell Höjman/TT

Hälsocentralerna i länet prioriterar akuta besök och telefonrådgivning under semestertiden. Trots en lägre bemanning upplever flera hälsocentraler att sommaren har varit lugn. Men flera personer berättar att de har nekats vård.

När semestertiden startade och sjukvårdsbemanningen minskade minimerades också verksamheten på samtliga hälsocentraler i länet. Det innebär att akutbesöken och telefonrådgivningen prioriteras.

– Hälsocentralerna i länet har under sommaren en minimal verksamhet, eftersom det är många som har semester och det är svårt att hitta vikarier, säger Ann-Sofie Sjöstam, HR-chef för landstingets primärvårdsförvaltning, och fortsätter.

– Vi fokuserar istället på telefon och akuta besök under sommaren. Vi tar emot alla patienter som vi kan om vi anser att de är i behov av vård. Det innebär bland annat att vi inte lägger årliga kontroller av exempelvis diabetes under sommaren utan vi flyttar fram dem till hösten istället.

Alla hälsocentraler i länet är för närvarande öppna förutom Söderåkra hälsocentrum som har sommarstängt mellan den 11 juni och 19 augusti. Sjuksköterskemottagningarna på hälsocentralerna är inte heller öppna i samma utsträckning som under resten av året. Det handlar då om mottagningar där bland annat diabetes och KOL behandlas.

– Vi har inte möjlighet att ha våra sjuksköterskemottagningar öppna på samma sätt som under resten av året. Men om någon skulle vara i behov har vi hjälpt dem, så vi upplever inte att det har varit ett problem, säger Katarina Jervelind, verksamhetschef för Norrlidens hälsocentrum.

Trots att många är på semester upplever både Slottsgatans hälsocentral i Oskarshamn och Norrlidens hälsocentral i Kalmar att belastningen har varit relativt låg i sommar.

Foto: Amanda Ekblad

– Sommaren har varit ganska lugn och jag tror att vädret har varit en bidragande faktor, säger Rose-Marie Hansson, verksamhetschef för Slottsgatans hälsocentral i Oskarshamn.

– Det har inte varit samma tryck nu under sommaren. En hel del personer har säkert semester och är bortresta, och en del problem som inte är akuta, avvaktar många med att söka för till efter sommaren. Det som personer kommer in för skiljer sig också lite mot resten av året. Nu är det till exempel mer sårskador, utslag och insektsbett, säger Katarina Jervelind, verksamhetschef för Norrlidens hälsocentrum.

Trots det berättar flera personer att de har nekats vård på andra hälsocentraler i länet, men Rose-Marie Hansson, från Slottsvägens hälsocentral, säger att de har kunnat hjälpa de som har varit i behov av vård och att hon inte tror att någon har nekats.

– Det är bara om det är någon som kommer och säger att det är dags för en årskontroll, då får de vänta till hösten eftersom det inte är så bråttom med de kontrollerna, säger hon.

Katarina Jervelind säger också att personerna som har uppsökt deras hälsocentral och behöver hjälp har fått det.

– Vi prioriterar alltid patienter som kontaktar oss efter deras medicinska behov. Årskontroller brukar vi försöka skjuta lite på, om de inte mår dåligt av någon anledning, då har vi såklart hjälpt dem också.

Hälsocentralen erbjuder också planerade tider till patienterna.

– Vi har både akuta och planerade tider under sommaren, men inte i samma omfattning som under övriga året, eftersom vi har en lägre bemanning under sommaren. Men vi har haft god tillgång på tider, så alla har fått hjälp, säger Katarina Jervelind.