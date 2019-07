Äldre i länet går inte gärna till doktorn

Foto: Mats Holmertz

Bara Gotland har fler vårdtillfällen per invånare än Kalmar län. Invånarna i länet använder vården omkring 15 procent mer än i grannlänen Kronoberg och Blekinge. Men det är inte de äldre som drar upp antalet vårdbesök.

Det visar de öppna jämförelse i vården som i början av sommaren presenterades av Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

En av förklaringarna skulle kunna vara att befolkningen i Kalmar län är betydligt äldre än i resten av landet. I många år hade vi Sveriges äldsta befolkning, men 2016 passerades vi av Gotland, i just den rankingen. Ungefär var fjärde länsbo är nu över 65 år.

Men statistiken visar också att 80-plussarna i Kalmar län går till doktorn i betydligt mindre utsträckning än i många andra regioner. I Kalmar län var det under ett år 734 akutbesök per 1 000 personer 80 år och äldre under ett år. Fem regioner hade fler besök än så för de allra äldsta.

Ledningen för regionen och tidigare landstinget beslutar normalt om en minskning av antalet slutenvårdplatser under sommaren. I är försvinner som mest var fjärde plats. Upp till 124 av normalt 499 är stängda.

Minskningen är störst på länssjukhuset som går från 299 till 221 platser.

Procentuellt är minskningen störst i Oskarshamn, från 71 till 43 platser. I Västervik är nerdragningen 19 platser, från 129 till 111.

Efter sommaren 2016 uppstod en stor debatt inom landstinget i Kalmar län eftersom ett antal av de då sommarstängda platserna aldrig öppnades efter semestrarna. 150 platser var stängda under sommarmånaderna. 79 av dem öppnades aldrig.

Antalet slutenvårdplatser i Kalmar län ligger över snittet för riket. Men det finns sex regioner som har fler slutenvårdplatser, trots att de har yngre befolkning än Kalmar.

