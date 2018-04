Alliansen: ”Vi stoppade osthyvelsparandet inom äldreomsorgen”

Foto: Paul Madej

Att bråka har blivit ett framgångsrecept för alliansgruppen i omsorgsnämnden. Det hävdar förste vice ordförande Per Dahl (M) som särskilt lyfte fram stoppandet av besparingarna 2015 som alliansens viktigaste framgång under mandatperioden.

– Om inte vi i samarbete med pensionärsorganisationerna varit så aktiva och skapat så många svarta rubriker så hade en stor andel av omsorgens träffpunkter med all säkerhet varit stängda idag, säger Per Dahl (M) som tillsammans med sina allianskollegor i nämnden (L, KD) gjort en redovisning över vad man har åstadkommit under sina fyra år i opposition.

– Jag tycker fler nämnder skulle ta efter oss. Vi är ändå folkvalda så det känns viktigt att visa att vi faktiskt gör saker.

Något annat alliansen lyfter fram är nämndens ökade uppmärksamhet mot incidenter och avvikelser där man har varit drivande.

— Hade vi inte bråkat hade IVO och Lex-fall inte rapporterats i nämnden lika tydligt som nu.

Dahl tycker att det goda allianssamarbetet i omsorgen borde bli en modell för hur man bör arbeta i stort.

– Vi allianspartier brukar inte ha något särskilt högt förtroende när det kommer till omsorgsfrågor nationellt, men det borde vi ha i Kalmar. Vi kan gå stolt in i valrörelsen, avslutar Dahl.