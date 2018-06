Andrahandsaffär fick miljöpris

Andrahandsaffären Busfrö Nytt & Bytt i Kalmar har fått Centerpartiets Miljöpris i Kalmar kommun.

Enligt prismotiveringen har butiken utvecklat idén om att det ska vara både ekonomiskt smart och miljövänligt att handla begagnat. Butiken tar in och återförsäljer begagnade barn- och damkläder, leksaker och en del andra saker. Varorna lämnas in av privatpersoner. De sorteras och prissätts av butiken och om de säljs går 40 procent av summan tillbaka till den som lämnade in varan. Det som inte säljs skänks till hjälporganisationer.