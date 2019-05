Andraklassare fick besöka stadshuset

Efter branden i Berga centrum i mars fick eleverna i klass 2 C på Funkaboskolan i Kalmar komma med förslag på vad de tyckte skulle byggas på platsen. Ett enhälligt förslag röstades fram, en fritidsgård för yngre barn, och skickades till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) som bjöd in klassen att besöka stadshuset under torsdagsmorgonen.