AniCura: ”Detta är vår största skräck”

Foto: Tomas Löwemo

Ett totalförbud mot att rasta hundar i den osäkra inhägnaden och fullt fokus på att bistå i letandet efter chihuahuan Ella. Så agerar Läckeby djursjukhus efter måndagens rymning.

Under måndagskvällen rymde chihuahuan Ella från en inhägnad på Läckeby djursjukhus. Detta var möjligt tack vare flera hål i inhägnadens stängsel som gjorde att den lilla hunden kunde smita. Sedan dess pågår en intensiv sökinsats med flera hundförare efter Ella.

– Vi har nu totalförbud mot att släppa ut någon hund i rasthagarna. De ska ses över grundligt och vi får se om de går att tätas eller om de ens går att ha kvar, säger Camilla Ifwarson, tf. chefsveterinär vid Läckeby djursjukhus.

Enligt Ifwarson möjliggjordes rymningen genom ett avsteg från rutinen.

– Normalt rastar vi inte hundar i rasthagarna utan i koppel, och vi använder alltid dubbla koppel.

– Men detta rörde sig om en rädd liten hund som hade svårt att kissa kopplad. Så sköterskan som skulle göra kvällsrastningen tänkte att hunden kanske kunde kissa om den fick gå runt lite fritt i hagen. Det var en bra tanke, men det rör sig om en 1,5-kiloshund som hittade ett litet kryphål under stängslet.

Foto: Tomas Löwemo

Rasthagen som Ella rymde ifrån har flera hål i stängslet. Hur kommer det sig?

– Det är inte så att vi normalt använder rastgårdarna för rastning utan i de allra allra flesta fall går vi med koppel i skogen. I hagarna har vi släppt vi ut större hundar som vi bedömt kunna behöva röra sig lite mer fritt, under uppsikt.

Ifwarson berättar vidare att personal försökte fånga in Ella direkt efter rymningen och under tisdagen deltog ett 15-tal personer ur personalen i sökandet. Även under onsdagen har personal fortsatt hjälpa till.

– Det är i vårt största intresse att hitta den här hunden naturligtvis och vi önskar inget annat än att den kommer tillbaka. Och vi hoppas att folk inte känner en oro inför att lämna sina djur här hos oss. Något sådant här har aldrig hänt förut och det är vår största skräck, därav de dubbla kopplen. Men sedan kan saker ändå hända.

– Men jag hoppas att det ska finnas en viss förståelse och även om vi var noggranna innan så ska vi nu bli extra noggranna.