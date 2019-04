Ardiana Gimolli till riksfinal

Foto: Sara Vesterberg

Under lördagskvällen hölls länsfinalen i musiktävlingen Imagine på Ungdomshuset Unik i Kalmar. Vann gjorde Ardiana Gimolli, 18 år. sångerska och låtskrivare från Hultsfred.

Imagine riktar sig till ungdomar mellan 13 och 21 år har tidigare hållit två delfinaler i Västervik respektive Nybro.

På lördagskvällen ställdes då de åtta akter som de lokala juryerna valt ut för att se vem som slutligen skulle stå som segrare i länet.

Till sist stod det mellan Leo Hertzberg, singer/songwriter från Borgholm och Ardiana Gimolli, och det var Ardiana Gimolli som kommer att åka till Imagines Riksfinal som hålls den 1 juni i Gävle. Hon vann med motiveringen: ”En självklar artist som har full kontroll på stämbanden, den dynamiska och coola rösten har ett uttryck som når ända in.”Samtliga finalister fick spelpriser på etablerade scener i och utanför länets gränser.

Förutom vinsten och vidare avancemang till Riksfinalen fick också Ardiana Gimoli ett pris som innebär att hon ska få spela in en musikvideo med sin musik.

– Vi är så nöjda med årets evenemang. Nu ska vi peppa och förbereda vår vinnare Ardiana Gimolli för Riksfinalen i Gävle, det känns som vi har riktigt bra chans att gå långt där i år, säger Sara Vesterberg som är en av projektledarna.

I juryn satt Malin Moessner, Ida Gratte, Isac Adolfsson, Lola Regenthal och Anna Olofsson.

De som tävlade i årets final var Ardiana Gimolli, Darjin Anwar, Deserted, Leo Hertzberg, Linnea Roslund, Out of Sync, I En Identitetskris, och T & The Rex.