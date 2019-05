Årets deltagare för P4 Nästa klara

Fakta

Clara Rubensson, med låten Next to you. 17 år gammal och pluggar musik på det estetiska programmet på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn. Hon har många gånger innan gymnasiet stått på scen i teatersammanhang men det var inte förrän gymnasiet som hon klev upp på scenen som musiker.

Fanny Nilsson, med låten Little by Little. Bor utanför Kalmar. Var med i Svensktoppen Nästa år 2015, vann länsfinalen och gick vidare till riksfinalen i Göteborg med låten Alone. Har sedan dess haft en paus från musiken men är nu igång igen och skriver egna låtar.

Maja Hobring, med låten Anymore. Har hela sitt liv sjungit och gick gymnasiet på musiklinjerna på Stage4you i Torsås och Jenny Nyströmskolan i Kalmar. Är idag ute och gigar på olika tillställningar samtidigt som hon går en artistutbildning hos coachen Susanne Bertlin i Stockholm. Har tidigare varit med i P4 Nästa tre gånger och kommit till final alla gångerna.

Max Jaensson, med låten Vi gör ingenting. Artistkarriären började redan som 6-åring, då genom att spela luftgitarr för polarna på en parkbänk. Sedan dess har hela livet gått i musikens anda. Har tidigare bland annat spelat med reggae-bandet ”Samvetet” på Öland Roots. Bidraget till P4 Nästa handlar om att sakna något så mycket att till och med den dåliga sidan av det saknas.

Pelle Baeck med låten Gandhi 2.0. Född i Ripa, en liten by utanför Åhus. Är barnneurolog på barnkliniken i Kalmar. Har alltid ”fuskat i musik” och haft en studio som sakta växt med åren. Uppger själv att han har ringa talang men kompenserar det med entusiasm.