Återanvändbara palmer vistas i gästhamnen

Foto: Erika Landt

Just nu kan kalmariter och turister få syn på palmer i Kalmars gästhamn. Palmerna är dock inget nytt för staden, då de dykt upp på olika platser i runt åtta år.

För mellan sju till åtta år sedan införskaffades det palmer genom ett, på den tiden, nytt projekt. Sedan dess har palmerna funnits i ett växthus på Skälby under de kallare säsongerna och sedan flyttats ut när sommaren kommer tillbaka. Stefan Johnsson, turistchef, säger att palmerna gör gästhamnen mer exotisk.

– Det är trevligt med levande och äkta växter, säger han.

Stefan Johnsson säger att de beställer dem från Kalmar kommun, då de är deras egendom. Det är genom ett avtal med Kalmar kommun som palmerna placeras ut.

– Kommunen beställer ner dem från Skälby. Det är alltid samma palmer som putsas och justeras, säger Stefan Johnsson.

Varje sommar ställs de i gästhamnen, men när det händer något speciellt i staden kan palmerna flyttas till en annan plats.

– Vi har haft dem på flera olika event, bland annat på stortorget, säger Johnsson.

Varför just palmerna få stå i gästhamnen berättar Johnsson att de passar in bäst in storleks- och placeringsmässigt.