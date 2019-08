Foto: Matilda Johansson

Atomic Swing var de sista artisterna ut på Stadsfesten på torsdagskvällen. De spelade inför ett fullt Larmtorg.

Atomic Swing slog igenom stort under 1990-talet och hade flera stora hitlåtar, som bland annat ”Stone Me Into The Groove” och ”Smile”. Bandet har varit vilande ett par år men på Larmtorget var det tillbaka med besked. Publiken verkade ha saknat dem för publikhavet sträckte sig enda ut på gatorna runt om torget. Och de sjöng även med i de gamla hitsen.