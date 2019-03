Atomic Swing till Kalmar stadsfest

Foto: © Anna Malmberg

Klassiska 90-talsbandet Atomic Swing gör comeback och spelar på Kalmar stadsfest i sommar.

Bandet, vars sättning 2019 består av Niclas Frisk, Michael Lohse, Henrik Berglund, Helen Prim och Daniel Bengtson, uppträder på Larmtorget torsdagen den 8 augusti.

”Atomic Swing slog igenom stort under 1990-talet och hade flera stora hitlåtar, bl.a. Stone Me Into The Groove och Smile. Bandet har varit vilande i ett tiotal år, men sommaren 2019 har du äntligen chans att se dem igen”, skriver Destination Kalmar i ett pressmeddelande.