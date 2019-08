Bärgningsbil påkörd på Ölandsbron: ”Det blir värre varje år”

Foto: Tomas Löwemo

I söndags körde en passerande bil på bärgningsbils backspegel ute på Ölandsbron. Bärgaren, Peter Lood, konstaterar att yrkeskårens arbetsmiljö blir stadigt sämre och uppmanar övriga trafikanter att köra saktare.

Vid 17-tiden på söndagen skickades Peter Lood ut på Ölandsbron för att undsätta en Volvo som drabbats av punktering. Ett enkelt uppdrag för Lood som har 13 års yrkeserfarenhet – men i stället fick han en bister påminnelse om yrkeskårens utsatthet.

– Bilen blir väldigt lång när flaket är nere och jag stod längst bak, så jag hörde inte smällen, säger Peter Lood när Östra Småland träffar honom och kollegorna vid Assistancekårens Kalmarhögkvarter på Franska vägen.

– Det var kunden som berättade och sedan såg jag backspegeln när jag klev in i bilen.

Då den skyldiga föraren inte stannade publicerade Lood ett efterlysning på Facebook på måndagen. På onsdagen hade inlägget delats över 290 gånger.

Att bärningsbilar blir påkörda hör till ovanligheterna, men Lood berättar att han flera gånger varit nära ödesdigra olyckor. För ett par år sedan, även den gången på Ölandsbron, bytte han däck på en bil och befann sig med ryggen mot trafiken.

– Då kom det en bil som skulle köra om min bil och som uppenbarligen inte tänkte på att det kunde finnas något framför den, men där satt jag och bytte däck. Bilen måste ha legat i 100 kilometer i timmen och var så här nära min armbåge, säger Lood och måttar upp en knapp decimeter mellan handflatorna.

– Det fladdrade till ordentligt i kläderna. Det hade räckt att jag råkat sträcka bak min armbåge för att bli träffad.

Enligt Lood är arbetsmiljön för bärgare på Ölandsbron så illa att det är jämförbart med en bärgning på intensivt trafikerade E22:an.

– Brons inre filer är smala och det finns ingenstans att ta vägen. På E22:an har du trots allt vägrenen, säger Lood.

– Jag tycker att E22:an är lite värre då bilarna kör så fort, säger kollegan Stefan Johansson som arbetat som bärgare i tio år.

– Men jag håller med. Det har alltid varit illa, och det tråkiga är att det blir lite värre för varje år som går. Dels är det fler bilar på gatorna och dels är folk mer stressade.

Foto: Tomas Löwemo

Foto: Tomas Löwemo

Sedan Peter Lood publicerade sitt Facebookinlägg har han fått flera tips och den aktuella föraren är identifierad.

– Jag har pratat med honom och han kommer ersätta mig för backspegeln. Men jag vill att folk ska ta det lugnare när de kör förbi oss.

– Samtidigt ska det sägas att många, säkert hälften, som passerar oss saktar ner och har koll, vilket är jättebra. Lastbilsförarna har överlag också blivit bättre på att sakta in och när de saktar in så tvingar de alla bakom dem att också sakta in.

Hur sakta skulle ni vilja att folk ska köra när de passerar en bärning?

– Max 30 kilometer i timmen, gärna 20, säger Peter Lood.

– Och håll koll och försök att inte komma närmare oss än en halvmeter, gärna en meter om det går.

– Jag tycker också att 30 kilometer i timmen vore bra, säger Stefan Johansson.

– Som det är nu måste vi lägga mer energi och uppmärksamhet på trafiken än på våra arbetsuppgifter.