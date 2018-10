Barnafödandet minskar i Sverige - länslägst i Kalmar

Foto: Christine Olsson/TT

Barnafödandet minskar i landet. Skillnaderna är stora mellan kommunerna, det visar färsk statistik. I Kalmar län är fruktsamhetstalet högst i Mörbylånga, och lägst i Kalmar.

För att få full reproduktionsnivå, alltså att befolkningen hålls på samma nivå, krävs ett fruktsamhetstal på 2,1 barn per kvinna.

För 2017 var fruktsamhetstalet högst i Mörbylånga 2,50 förra året, men på andra sidan sundet i Kalmar bara 1,69.

Barnafödandet har varierat över tid. Från slutet av 1960-talet till mitten av 1980-talet skedde en nedgång i barnafödandet i Sverige som till stor del berodde på att det var en period då fler och fler kvinnor började lönearbeta. Även tillgången till bättre och säkrare preventivmedel bidrog till nedgången.

Minskningen ersattes av en uppgång åren runt 1990, vilket kan förklaras dels av en stark konjunktur men även av förändringar i familjepolitiken. Under senare delen av 1990-talet var det återigen en nedgång i barnafödandet. Den berodde till stor del på lågkonjunkturen som medförde att speciellt yngre kvinnor och män fick svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Allt fler gick vidare till högre studier och sköt barnafödandet på framtiden.

År 1999 var barnafödandet det lägsta någonsin i Sverige, 1,5 barn per kvinna. Under 2000-talet har barnafödandet ökat och under 2017 var det summerade fruktsamhetstalet 1,78 barn per kvinna.

Kalmar är på plats 269 av landets kommuner. Lägst fruktsamhetstal är det i Lund, 134, och i Vilhelmina och Mullsjö, båda 1,39, och högst i Gagnef och Aneby.