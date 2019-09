Biogasjätte vill in på svenska marknaden

Foto: Marcus Palmgren

Länets företag ansöker om 65 miljoner kronor till 22 projekt. Biogas är ordet för dagen. Nya aktörer vill slå sig in och More biogas vill bygga om för att kunna ta hand om kycklinggödsel.

I den här rundan av ansökningar till Klimatklivet, så har det kommit in 22 ansökningar till länsstyrelsen.

Drivmedel är helt dominerande i ansökningarna. Dels ansöks det om att bygga ett flertal nya tankställen för biogas runt om i länet, dels vill flera företag skapa mackar för skogsdieseln HVO.

De nya mackarna vill ha bidrag på 45 miljoner kronor.

För HVO, bränsle som görs av skogen, är det i Vimmerby, Kalmar och Västervik som det planeras nya tankställen.

Foto: Mattias Mattisson

Fordonsgas Sverige söker de stora pengarna för tankstationer i Oskarshamn, Mönsterås och Vimmerby. En stor station som den i Vimmerby beräknas spara atmosfären koldioxidutsläpp på 2 000 ton per år.

Även en ny aktör, holländska Orangegas vill slå sig in på svenska marknaden med bland annat en biogasmack vid Triangeln i Borgholm.

Orangegas har i dag 150 tankställen i Tyskland och Holland. Den i Borgholm är den första i Sverige, men man vill bygga fler. De framhåller att den här macken ska ha en kapacitet på 1,1 miljoner kilo per år, och varje år minska utsläppen med 1,6 ton koldioxidekvivalenter.

En lokal biogasjätte, More biogas, finns också med bland de som söker pengar. De planerar nu att förbättra sin anläggning i Läckeby så att man kan mata in en väldig massa mer fastgödsel, framför allt 3 000 ton per år av den energirika spillningen från kycklingar, som sedan kan bli biogas. Produktionsökningen beräknas till fyra gigawattimmar. Koldioxidutsläppen kan på detta sätt minska med 2 000 ton per år.

I dag kan man tanka biogas i Kalmar, Mörbylånga, Läckeby, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik.

Foto: Lasse Ottosson

Många stora ansökningar handlar också om bevattning. Ett av företagen som ansöker om pengar är Lindhs djur och natur i Högsby.

Förutom mjölkdjur och tjuruppfödning odlar man vall och majs på 600 hektar. Deras dieseldrivna bevattningspump används 100 dagar per år och drar 200 liter diesel per dygn.

Med en elektrisk pump sparar man 20 kubikmeter diesel per år, och man kan med elen minska utsläppen med 33 ton koldioxid per år.

Flera kycklingstallar söker också stöd. Till exempel Stranda kyckling uppger att de skulle minska utsläppen med 900 ton koldioxid om de bytte oljan mot fliseldning.

Det är en stor investering. Bara flispannan kostar 4,7 miljoner. Sedan ska det byggas kulvert och flisförråd för ungefär 2,5 miljoner kronor.

Utan stöd lönar det sig inte, menar företaget.