Boende i Kroppkakan: ”Folk flyr härifrån”

Foto: Anton Hansson

Slitna hus repareras inte och de boende vet inte om de kan bo kvar på sina korttidskontrakt. Ovissheten är ett orosmoment för invånare i bostadsområdet Kroppkakan i Lindsdal.

– Min mamma har bott här i 6,5 år och under hela den tiden har det varit snack om renovering. Men ingenting händer och vi får ingen information, säger Linn Westerberg som bor i en hyresrätt i Kroppkakan.

Redan 2012, när området bytte ägare från Kalmarhem till Rikshem, talades om nedgångna bostäder och renoveringsbehov. ”De kan ju inte sköta det så då är det ju bättre att de säljer” sade en boende till Östra Småland innan affären var ett faktum.

Någon bättring av situationen tycks inte ha skett sedan dess, åtminstone inte enligt de boende.

– Jag flyttade in hösten 2016. Då fick man korttidskontrakt med en månads uppsägningstid, det får alla som flyttar in här. Det eftersom det är sagt att bostäderna ska renoveras. Men inget händer, säger Linn Westerberg.

Hon menar dessutom att hyresvärdens underhåll av lokalerna är nästintill obefintligt och att när något väl fixas görs det halvhjärtat.

– Här var ett stort hål i plastgolvet i hallen när jag flyttade in. När golvkillen kom fick han en ruta nytt plastgolv som han fick passa in över hålet, istället för att byta golvet vilket nog hade gått enklare. En annan gång var den vita tapeten nedsliten och visade den förra, knallröda under. Då fick jag en burk hobbyfärg och en pensel och fick måla över det själv, berättar Linn Westerberg.

Skuggan för det halvhjärtade underhållet ska inte falla på vaktmästaren, menar Linn. Det är hyresvärden som inte vill bekosta större reparationer eftersom bostäderna är tänkta att helrenoveras eller rivas, tror hon, vilket även är anledningen till korttidskontrakten.

Hon berättar att en hyresrätt i området totalrenoverades på prov. Då höjdes hyran från omkring 7 700 kronor till 11 400 kronor i månaden.

– Invånarna här är mest ensamstående föräldrar med barn och många pensionärer. Gemenskapen och läget är underbart men med höjda hyror skulle ingen av oss ha råd att bo kvar. Redan nu flyr folk härifrån, säger hon.

Ovissheten om vad som egentligen ska hända med korttidskontrakten och området är det värsta. Flera styrelsemedlemmar från Hyresgästföreningen har avgått och från Rikshem är det knäpptyst.

– Jag har sökt regionchefen på Rikshem men hen går aldrig att få tag på. Ovissheten gör att det sprids en massa rykten i området. Ingen vet någonting. Svaret vi har fått är att det ska renoveras. I sex års tid. Men inget händer, säger Linn Westerberg.