”Borgholm luktade som en soptipp”

Foto: Josefine Sörensson

I somras har det vissa tider luktat som en soptipp i Borgholm. Orsaken är den stora skarvkolonin utanför Kapelluddens campingplats i kombination med nordliga vindar.

– Vissa dagar luktade Borgholm som en soptipp, det påverkar helt klart turismen när besökarna möts av sådant. Våra gäster var mycket frågande, säger Tomas Nilsson, vd på Kapelluddens camping i Borgholm.

Att det kustnära fisket far illa av de stora skarvkolonierna är känt sedan länge. Men nu är yrkesfisket på Öland mycket blygsamt och det är istället turismen och sportfisket som drabbas.

Skarvarna i Kalmar län äter uppskattningsvis 6 000-9 000 ton fisk varje år. Ungefär lika mycket kommer ut på andra sida, men nu som frätande ammoniak. Den mycket skarpa substansen luktar och öar med skarvkolonier utmärks av att träd och all annan växtlighet dött.

Men när kolonin flyttar omvandlas ammoniaken till nitrat som är ett utmärkt gödningsmedel och öarnas växtlighet återkommer snabbt och frodas som aldrig förr.

Det är en klen tröst för de turistverksamheter som drabbas just nu.

– Man måste ta problemet på allvar, säger Tomas Nilsson. Vi har inget emot fåglarna men man måste se över storleken på kolonierna och var de kan hålla hus.

Skarv har funnits i Sverige under lång tid, men under slutet av 1800-talet utrotades skarven i Östersjön eftersom de ansågs äta upp all fisk och var ett problem för fisket.

I början av 1900-talet var arten utrotad i Sverige. 1920 skyddades skarvar i flera länder runt Östersjön och 1938 etablerades en koloni i Danmark.

Den första kolonin i Sverige, efter nyetableringenm, sågs 1948 i Kalmarsund. Sen dess har de ökat mycket kraftigt.