Bostadsinbrotten minskar i Kalmar

Foto: Anders Wiklund/TT

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har antalet anmälda bostadsinbrott sjunkit i Kalmar tillsammans med resten av landet. Enligt Hem & Hyra är det inbrotten i lägenhet som minskar snabbast.

Under 2015 anmäldes 101 bostadsinbrott under perioden januari till juni i Kalmar. Under samma period i år och förra året anmäldes istället 35 respektive 32 inbrott.

Till Hem & Hyra säger Lina Nilsson, pressansvarig på Stöldskyddsföreningen att minskningen delvis kan bero på att grannsamverkan de senaste åren har ökat, även i flerbostadshus.