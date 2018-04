Bostadspriserna ökar fortfarande

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

De senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter i Kalmar län stigit med 2,5 procent, medan villapriserna ökat med 0,8 procent för samma period.

Det visar nya siffror som sammanställts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som också konstaterar att priserna på riksnivå är fortsatt stabila.

Marcus Svanberg är vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling:

– Vi har gått tillbaka i statistiken och jämfört årets första kvartal med första kvartalet 2017, och kan konstatera att det hittills sålts fler bostäder i Sverige än samma period förra året. En del uttalar sig i media om att det skärpta amorteringskravet lett till färre sålda objekt, men det är alltför tidigt att dra den slutsatsen, säger Marcus Svanberg.

På årsbasis har priserna på bostadsrätter i Kalmar län sjunkit med 1,5 procent medan villapriserna har stigit med 4,1 procent.

Marcus Svanberg tycker att man ska komma ihåg att vissa delar av landet inte alls påverkats av prisnedgångarna i höstas.

– Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter sjunkit med 0,9 procent i landet som helhet. På årsbasis har priserna sjunkit med 6,5 procent. Prisminskningen är störst i Stockholms län där villapriserna sjönk med 6,5 procent under det senaste året. Under samma period steg villapriserna med 8,2 procent i Blekinge.

