Bostadsrättspriserna sjunker i Kalmar län

De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Kalmar län sjunkit med 6,9 procent. På årsbasis har Kalmar läns bostadsrättspriser sjunkit med 1,0 procent

Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som sammanställts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Marcus Svanberg är vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Han anser att rörligheten på bostadsmarknaden är allt för låg, vilket gör att bostadsmarknaden fungerar dåligt.

– Efterfrågan är svagare som ett resultat av amorteringskrav, tidigare prisfall och bankernas krav på försäljningar innan köp, säger Marcus Svanberg.

I Kalmar län har bostadsrättspriserna sjunkit med 6,9 procent de senaste tre månaderna medan villapriserna visat på en uppgång med 4,6 procent. På årsbasis har Kalmar läns bostadsrättspriser sjunkit med 1,0 procent medan villapriserna har stigit med 5,8 procent.

– De senaste årens kreditrestriktioner har tyvärr skapat ytterligare inlåsningseffekter, som kunde motverkats. Efter valet behöver vi en långsiktig politisk majoritet som vågar ta tag i de bostadspolitiska knutarna, med fokus på rörligheten och unga vuxnas entré på bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg.

Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter sjunkit med 0,3 procent i landet som helhet. På årsbasis har priserna sjunkit med 6,1 procent.

Villapriserna har under de senaste tolv månaderna sjunkit med 0,4 procent. Under det senaste året var prisminskningen störst i Stockholms län, där villapriserna sjönk med 7,4 procent. Under samma period steg villapriserna mest i Kalmar län, med 5,8 procent.