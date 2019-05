Bowie, rockabilly och operapärlor

Foto: Sprisse Nilsson

Kalmar Stadsfest fortsätter att fylla på programmet - med allt från David Bowie-tolkningar av sångerskan Miriam Aida till rockabillymusik med bandet Fatboy. För första gången bjuder stadsfesten också på opera.

På Kalmar Stadsfest i Stadsparken kommer David Bowie att hyllas av artisten Miriam Aida med band. Låtarna har nya kostymer med inslag av afro-brasilianskt, jazz, reggae och svensk melankoli. Miriam Aida har rötter i Sverige och Marocko, har bland annat deltagit i tv-programmet Allsång på Skansen.

Med sig har Miriam Aida bland annat slagverkaren Finn Björnulfsson, känd från Håkan Hellströms kompband.

David Bowie räknas som en av tidernas största låtskrivare och artister.

På parkscenen står även Grammis- och P3 Guldnominerade artisten Hanna Järver med sitt femmannaband. Med inspiration från bland annat Björk och Imogen Heep har Jäver hittat fram till sin egna och stundtals experimentella ljudbild. 2018 kom hyllade albumdebuten ”So Long”.

En nyhet för i år är att det bjuds opera i Stadsparken med en livs levande ensemble på scen. Det är Opera Linné med sopranen Pernilla Ingvarsdotter och barytonen Thomas Björklund Svensson i spetsen som serverar valda operapärlor i konsertprogrammet ”Una sera di follia”.

Lördagen i Stadsparken kommer att bjuda på Rockabilly-tema med band som The Snapshots och Penny & The Pickups. Då ges det också tillfälle att ta en svängom på dansbanan. Rockabilly-kvällen avslutas med gruppen Fatboy, som är aktuella med nya albumet ”Diggin’ the Scene”. Fatboy har positionerat sig som ett av Nordens främsta Rockabilly-band och förnyar genren, som föddes på 50-talet, med modern pop och indierock.

Bakom programmet i Stadsparken står kultur- och fritidsförvaltningen i Kalmar kommun. Konserten med Miriam Aida arrangeras i samarbete med Länsmusiken.

Kalmar Stadsfest 2019 äger rum den 8–10 augusti. Under tre dagar bjuds besökare och Kalmarbor på konserter och aktiviteter runt om i staden.

