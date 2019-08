Bröderna Holm till Kalmar

Foto: Claudio Bresciani/TT

Bröderna Holm, Herman som är psykiater och Hannes som är filmregissör, kommer till Kalmar på torsdag i samband med att filmen Ted – för kärlekens skull visas i Stadsparken.

Innan filmvisningen kommer bröderna kort att berätta om självmord och psykisk ohälsa, slå hål på myter och tala om vart man kan vända sig för stöd och hjälp.

Herman Holm är överläkare i psykiatri i Skåne, och har tidigare varit verksam i Kalmar.

Syftet med filmvisningen är att under avslappnade former och med hjälp av film kunna prata om psykisk ohälsa. Filmvisningen är en av flera aktiviteter som görs kopplat till självmord, eller suicid, under Stadsfesten.

Andra aktiviteter är en insamling till den ideella organisationen Suicid Zero, uppträdande av Janice som är ambassadör för Suicide Zero och en hyllning till Avicii genom lokala covers av hans låtar. Region Kalmar län finns på plats i Stadsparken fredag och lördag för att prata om psykisk ohälsa.

Filmen Ted – för kärlekens skull visas på torsdag i Stadsparken klockan 19.