Brolle gör comeback i folkparkerna och hyllar Jerry Williams

Foto: Pontus Höök

Just nu befinner Brolle sig i Los Angeles för att göra sin amerikanska debut på den legendariska rockklubben Whisky a Go Go. Men i juli kommer han återigen att besöka bland annat Gullaboås folkpark när föreningen firar 90 år.

Brolle befinner sig sedan i måndags i Los Angeles i södra Kalifornien för att på onsdagskvällen för första gången uppträda på amerikansk mark. Och inte på vilken mark som helst, utan på den legendariska rockklubben Whisky a Go Go som är känd för att sätta fart på nya artistkarriärer. Band och artister som The Doors, Alice Cooper, Guns n Roses och Metallica är några av de som spelat på klubben i början av sina karriärer.

– Det är en milstolpe i mitt liv, säger Brolle.

Är du nervös?

– Ja för fan! Det börjar krypa på. Men i princip ingen vet vem jag är där, säger han.

Foto: Pontus Höök

Hur kommer det sig att du fick den här chansen?

– Det var slumpen. Eller ödet. Jag var här privat förra året, på alla de här ställena som man läst om. Då träffade jag en svensk som jobbade på en klubb här och han sa att han tyckte att jag skulle spela där nästa gång jag kommer dit, säger Brolle.

När Brolle sedan hörde av sig till klubben visade det sig att den här svenska killen hade slutat, men som tur var visste de ändå vem Brolle var och han fick erbjudande om att spela där.

Utöver USA-debuten så släpps också hans nya album ”The Man Behind the Mask” den 16 april.

Hur vill du beskriva din nya platta?

– Det är kompromisslös rock-musik. Redan när jag skrev låtarna så tänkte jag att de ska framföras live, så de skiljer sig från dagens förinspelade musik, säger Brolle.

Efter att ha haft ett uppehåll i folkparksturnerandet förra året så gör han comeback igen i sommar. Den här gången besöker han tio olika parker runt om i Sverige, sina så kallade ”guldkorn”.

– Jag längtar verkligen. Det är något helt annat. Det är liksom kaka och kaffe, i riktiga koppar. Geniunt och mycket hjärta, folk vill umgås. Det är så mycket större än ett vanligt gig.

– Folkparkerna är en revolt på nåt vis. Mot det här stora och centraliserade som allt ska vara nu för tiden.

Foto: Pontus Höök

Vad tycker du om Gullaboås?

– Jag älskar det! Gullaboås är med på min topp-tre-lista. Det är trångt på scen, en härlig plats med underbara människor.

På tal om någonting helt annat. Vad kände du när du nåddes av den sorgliga nyheten att Jerry Williams gått bort?

– För mig var han nästan som en pappa och jag tänker på honom varje dag. Vi har alltid turnerat vid sidan om varandra och han har alltid varit min största förebild. För mig är det en jätteförlust, både musikmässigt men också känslomässigt. Jag kommer hylla honom i parkerna i sommar och publiken kommer få ta del av honom genom mig.