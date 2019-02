Cancerkämpen Oskar, 9 år, lämnade över check till Barncancerfonden

Foto: Alice Göransson

Internationella barncancerdagen uppmärksammades runt om i landet under fredagen. På Larmtorget i Kalmar tändes marschaller för att belysa sjukdomen och hedra de barn som inte överlevt. I samband med ljusmanifestationen lämnade cancersjuka Oskar Bernesand, 9 år, och hans farmor Marianne Bernesand över en check till Barncancerfonden Östra.

Varje år insjuknar 300 barn i cancer. 20 procent av dem överlever inte. Detta uppmärksammade Barncancerfonden Östra under fredagen på Larmtorget genom ett vackert hjärta av marschaller. Camilla Strange som sitter i styrelsen för Barncancerfonden Östra berättar att det även är på plats för att svara på frågor om deras verksamhet.

– Det ger väldigt mycket att stå här och kunna prata med folket som kommer förbi. Många tror att det bara går att skänka gåvor till stora Bancancerfonden, så det är bra att vi kan berätta om att det går bra att även skänka ett bidrag direkt till oss som går till aktiviteter för cancersjuka barn som bor här.

Under fredagen passade Oskar Bernesand som behandlas för leukemi och hans farmor Marianne Bernesand på att lämna över en check till Barncancerfonden Östra på 10 500 kronor. Pengarna har de samlat in genom att sälja tröjor som Marianne Bernesand stickat själv och som de sedan sålt via Facebook och till vänner.

– Vi har lyckats samla in mycket mer än vad jag kunde våga hoppas på. Jag är överraskad och glad, säger Marianne Bernesand.

Foto: Alice Göransson

Oskars pappa Mårten Bernesand berättar att de har sålt tröjorna sen i november. De har även sålt armband i förmån för Barncancerfonden vilket resulterat i en summa som de själva är förvånade över.

– Genom både tröjorna och armbanden har vi fått in över 20 000 kronor. Det är över förväntan, säger Mårten Bernesand.