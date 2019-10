Central gata avstängd - i nästan fem månader

Foto: Agnes Aronsson

I nästan fem månader kommer Fredriksskansgatan mellan Fredriksskans och Stagneliusskolan vara avstängd för fordonstrafik. Det beror på att Kalmar Vatten ska lägga nya ledningar för vatten och avlopp.

Fredriksskansgatan kommer från och med 7 oktober vara avstängd för fordonstrafik i båda riktningarna mellan Fredriksskansbron och korsningen mellan Jutegatan och S:ta Gertruds gata. Strandgatan är stängd mot Fredriksskansgatan.

– Etapp ett av arbetet kommer gå från Södra Kanalgatan upp till Strandgatan och det har man som mål att klara av fram till någon gång i december. Sedan går man vidare till etapp två som blir från Strandgatan upp till Jutegatan, vilket blir klart i slutet av februari, säger Björn Wigstedt från trafikavdelningen på samhällsbyggnadskontoret.

Först kom information om att arbetet skulle ta cirka två månader, men tiden har nu förlängts och vägen ska återigen vara i bruk till sista februari 2020.

– Det har gjorts provtagningar och det har visat sig att det är väldigt förorenade massor under gatan som måste fraktas bort, så det här tar längre tid än ett vanligt VA-jobb. Och enligt gamla kartor kan det finnas en liten befästning, en militärskans, här under marken så vi har en arkeolog på plats. Det kan också fördröja arbetet lite, säger Anders Mårtensson, projektledare på Kalmar Vatten.

Den militära försvarsanläggning tros har funnits på den aktuella platsen under 1600-talet och arkeologen kommer vara med under grävningsarbetets första del.

Foto: Agnes Aronsson

I första etappen byggs VA-ledningar fram till de cirka 280 lägenheter som planeras på Fredriksskans och en ny dagvattenledning ska läggas för rening av dagvattnet från Malmen. I sista etappen byts gamla VA-ledningar ut i den norra delen av Fredriksskansgatan och ledningsnätet förstärks med dagvattenhantering.

– Under arbetet kommer de boende ha tillträde att köra in och ut till fastigheterna och gång- och cykelvägen är öppen på den västra sidan mot Stagneliusskolan. Jag hoppas att folk har förståelse under arbetets gång. Vi gör det här för att Kalmar ska växa. Följ skyltningarna och välj en annan väg, säger Anders Mårtensson.

Vilka vägar rekommenderar ni att trafikanter tar istället för Fredriksskansgatan?

– Ängöleden, Norra Vägen och även Södra Vägen hoppas vi på att de ska ta. Det är våra tre andra infartsleder. Vi vill att de som kommer via Erik Dahlbergs väg ska ta norra vägen, säger Björn Wigstedt.

Kommer avstängningen innebära stor påverkan på morgon och eftermiddagstrafiken?

– Det kommer såklart att påverka lite, men inte speciellt mycket.

Från Stagneliusskolan kan bilar köra ut på Fredriksskansgatan och köra över bron och mot Södra Kanalgatan. Däremot kan de inte köra in från den gatan, utan enbart från Trädgårdsgatan.

Kalmar vatten kommer ligga nere med sitt arbete under två veckor vid jul, och då kan vägen tillfälligt öppnas upp igen.