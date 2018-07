Chockhöjning i boendepriser under Ironman

Foto: Fredrik Jalhed

Årets Ironman närmar sig med stormsteg och om man ännu inte bokat boende kan det bli dyrt. Just nu varierar boendepriserna mellan 450 och 4200 kronor per natt i Kalmar. Allt beror på hur nära start och mål man vill bo.

Hotellen i Kalmar är nästintill fullbokade under den kommande tävlingen Ironman triathlon. Många som bor i Kalmar hyr därför ut sina boenden för högre pris än vad de vanligtvis skulle hyras ut för. Det kan handla om allt från ett rum i en lägenhet i centrum till en hel villa utanför staden som hyrs ut under Ironmanveckan. Priserna varierar mellan 450 kronor till 4200 kronor per natt, men de flesta boendena och rummen ligger kring 2000 kronor per natt.

Under andra veckor som inte är kring Ironman snittar priset på 300 till 2500 kronor per natt. En etta, som hyrs ut under Ironman på uthyrningssidan Airbnb, kostar 1267 kronor att hyra per natt. Under sista veckan i juli kostar samma etta enbart 315 kronor att hyra per natt. Det är inte den enda lägenheten där priset specifikt höjs för uthyrning under Ironman, utan många som hyr ut sina boenden höjer specifikt priset under tävlingsveckan. Med anledning av att boenden i centrala Kalmar är väldigt eftertraktade under tävlingen.

Ju närmre start och mål man vill bo, desto mer måste man vara beredd på att betala per natt. Vanliga ettor kan gå uppemot 2000 kronor per natt och villor över 4000 kronor per natt. Det finns fortfarande några boenden tillgängliga i centrala Kalmar, men de är mycket eftertraktade och de flesta är redan uppbokade. Många av boendena, som hyrs ut en månad innan Ironmanveckan, ligger utanför Kalmar och på Öland.

Ironman lockar många besökare till Kalmar varje år som antingen vill delta i eller se på tävlingen. Uthyrningssidan Airbnb har räknat ut att efterfrågan för boenden i Kalmar under augustimånad höjs med cirka 900 procent och anledningen är Ironman triathlon.

På sidan Blocket höjs även priserna för uthyrning av boenden i Kalmar under Ironman. Där ligger priserna på ungefär samma summor som på Airbnb. För fyra dagar kostar det allt från 3000 till 10 000 kronor att hyra mellan den 16 augusti till den 19 augusti. Precis som på Airbnb varierar priset beroende på var boendet ligger och storleken på stället.

Ironman är ett triathlon som har sin start den 18 augusti.