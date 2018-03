Först cyklade de på Friskis & Svettis, sedan pärlade de färglada armband med texten Bu Cancer. Andreas Fredriksson, Marcus Ottosson och Palle Bolin deltog på lördagen i Spin of Hope, vars syfte är att samla in pengar till Barncancerfonden. Liknande aktiviteter pågår över hela landet, och målet är att få in sex miljoner kronor.