Dansant folkfest med Benny Anderssons Orkester på Skälby

Foto: Ida Fältander

Under lördagskvällen intog BAO scenen inför ett Skälby som fyllts till bredden av förväntansfulla människor med solstolar och picknickfiltar.

Redan innan konserten var stämningen på topp. Kön in till området ringlade sig lång, och nästan alla hade en ihopfällbar stol med sig. Folkfesten var ett faktum. Molnigheten under resten av dagen hade nu skingrats och det bådade gott inför den långa musikaliska kväll som väntade.

När orkestern väl entrade scenen och Benny Andersson tog plats bakom sin flygel, med Kalle Moraues och de övriga i släptåg, steg humöret bland åskådarna ännu mer. Efter ett par instrumentala stycken tog de folkkära Tommy Körberg och Helen Sjöholm klivet fram och applåderna steg. Båda var skojfriska och fick publiken att gång efter annan brista ut i skratt med sina humoristiska levnadsberättelser. Helen Sjöholm bjöd tidigt på en glad dansuppvisning med bensparkar, som roade många.

Påfyllningen av dansbanan gick till en början lite trögt, och inte många vågade sig upp. Men efter en del uppmuntrande ord från Helen Sjöholm var många dansare snart uppe och visade sin dansglädje. Publikens höga förväntningar tycktes infrias och efter varje låt kom applåderna.

Även de som ej befann sig på konsertområdet kunde njuta av musiken, som hördes och ekade mellan Skälbys skogar och stigar och ännu längre bortåt vägarna och bortåt Kalmar.

Musiken fortsatte sent in på kvällen och in i mörkret och BAO fick lysa med sin stora och varierande repertoar. Svensktoppshiten Du är min man var ett självklart val, likaså Körbergs Fait Accomplit. Även ett par kanske något oväntade ABBA-låtar hanns med, såsom den Mexiko-inspirerade Put on your white sombrero.