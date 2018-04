”Det största var att få spela med Robert Wells”

Foto: Andreas Bendroth

Från kulturskolan till Robert Wells. Johannes Bolmvall är en ung pianotalang från Nybro.

Johannes Bolmvall är uppväxt med musik. Han pappa var kantor och hans mamma en duktig violinist. När han själv började spela piano minns han inte.

– Det känns som att jag alltid har suttit vid ett piano och klinkat, men jag skulle väl tro att jag var 8-9 år när jag började ta lektioner.

Han gick på Kulturskolan i Nybro och blev snabbt van att spela för andra. Sista året på högstadiet fick han också en oväntad förfrågan om att få spela med sin största idol.

– Jag skulle precis gå luciatåg när telefonen ringde och min pianolärare frågade om jag ville spela med Robert Wells. Han var på skolturné i länet och ville ha med någon lokal talang när han skulle spela i Nybro. Jag tackade ja på stående fot, i stjärngossestrut och allt, haha.

Två månader senare var det konsert på Kristallen där Robert Wells och hans trio i sällskap av den professionella kammarorkestern Camerata Nordica uppträdde inför Nybro kommuns femte och sjätteklassare.

För Johannes var det ett stort ögonblick när han klev upp och fick dela scen med sin idol. Hans pianosolo "All of me" av Jon Schmidt fick också stora applåder av publiken.

Nästa dag i Östra Småland delade han rubrik med pianostjärnan; ”Wells och Bolmvall skapade stämning”.

Succén gjorde att Johannes blev tillfrågad av Wells att följa med till Västervik och göra ett till uppträdande där.

– Det var riktigt häftigt, just att bli tillfrågad av Wells själv.

Och de har fortsatt hålla kontakten. Sedan spelningarna ihop har han tillsammans med andra unga förmågor gått två masterclass-kurser med Robert Wells uppe i Stockholm.

Han har varit uppe en tredje gång nu i påsk.

– Det är seminarium och föreläsningar. Sen brukar vi åka till nöjeskrogen Engelen i Gamla stan och spela lite på scenen. Han är väldigt mån om att lyfta fram nya unga talanger.

Det många inte förstår är att det är mycket känsla när man spelar piano. Att lära sig spela noter till ett stycke är lätt. Det svåra är att hitta den rätta känslan.

Vi träffar Johannes på Stagneliusskolan i Kalmar där han läser sista året på programmet samhälle med inriktning media. Musiken har han valt att ägna sig åt på fritiden.

– Jag har många intressen och vill gärna inte låsa in mig. Jag är både samhällsintresserad, tycker om historia och gillar att fota och filma.

Efter studenten blir det värnplikt.

– Jag tycker det är spännande med det militära. Jag blev intagen, men hade sökt frivilligt annars.

Det blir elva månader på P2 i Skåne.

Men kan du tänka dig en framtid där du jobbar med musik på heltid?

– Jag är sugen att testa på det i alla fall. Jag har planer på att söka till Vadstena Sång och Pianoakademi efter värnplikten. Sen får man se. Jag har som sagt många intressen.

För Johannes är det först och främst klassisk musik som gäller. Ju mer utmanande desto roligare.

Vilket pianostycke är svårast?

– Något av Chopin kanske. Det var många stycken som han knappt kunde spela själv. Det många inte förstår är att det är mycket känsla när man spelar piano. Att lära sig spela noter till ett stycke är lätt. Det svåra är att hitta den rätta känslan.